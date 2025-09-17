أخبار الرياضة اليوم: موعد عودة إمام عاشور للتدريبات بعد إصابته بفيروس A، جلسات نفسية للاعبي الأهلي، الزمالك يقترب من ضم صفقة جديدة

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

تحدث الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلي، عن الحالة الصحية للاعب إمام عاشور، قائلا: "ربنا يطمنا عليه ويستعيد لياقته البدنية والصحية".

فاز فريق المصري البورسعيدي على نظيره غزل المحلة، بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء باستاد السويس الجديد، في الدوري المصري الممتاز.

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة سيراميكا كليوباترا ضمن منافسات الجولة السابعة لبطولة الدوري الممتاز.

أكد مصدر داخل نادي الزمالك أن الإدارة باتت قريبة من حسم صفقة انضمام حامد حمدان لاعب وسط بتروجت خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير.

رد البرازيلي رودريجو جوس، نجم نادي ريال مدريد، على الشائعات التي تربطه بالرحيل عن صفوف الميرنجي من حين لآخر.

أعلنت إدارة النادي الأهلي عن تجهيز خطة طبية شاملة لضمان سلامة أعضاء الجمعية العمومية خلال مشاركتهم في أجتماع الجمعية العمومية الخاص، للتوصيت على لائحة النظام الأساسي للنادي، والمقرر عقده بعد غد الجمعة.

كشف الدكتور أشرف عمر أستاذ الكبد والجهاز الهضمي كلية طب القصر العيني ورئيس جمعية سرطان الكبد، عن تفاصيل إصابة إمام عاشور لاعب الأهلي بفيروس A، وموعد تعافيه من الفيروس.

عقد الدكتور أحمد أبو الوفا، الأخصائي النفسي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة جماعية مع لاعبي الفريق، وذلك قبل مواجهة الفريق المقبلة أمام سيراميكا كليوباترا في الدوري الممتاز.

أعرب بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، عن تركيزه على الاستمتاع بالحاضر، مشيرًا إلى أن فريقه "على ما يبدو" لا يُعتبر من المرشحين للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

تأكد غياب عمر مرموش لاعب مانشستر سيتي، عن مباراة منتخب مصر أمام جيبوتي ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

نفى وليد صلاح الدين، مدير الكرة في النادي الأهلي، ما تم تداوله إعلاميًا بشأن طلب أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، السفر إلى الخارج لتلقي العلاج والتأهيل بعد الإصابة التي لحقت به في مباراة إنبي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.