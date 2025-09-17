الزمالك يبحث عن فوزه الثالث على التوالي في الدوري أمام الإسماعيلي

يبحث الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن الفوز الثالث على التوالي أمام الإسماعيلي في بطولة الدوري الممتاز.

ويواجه الزمالك، نظيره الإسماعيلي، غدا الخميس على استاد هيئة قناة السويس، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الممتاز.

الزمالك يبحث عن الفوز الثالث تواليا أمام الإسماعيلي في الدوري

وحقق الزمالك الفوز في آخر مواجهتين أمام الإسماعيلي في الدوري الممتاز، حيث فاز الأبيض 2-0 في الموسم الماضي، وفاز 2-1 في الموسم قبل الماضي.

موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي

وتنطلق مباراة الزمالك والإسماعيلي غدا الخميس في تمام الساعة الخامسة عصرا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والإسماعيلي

تنقل مباراة الزمالك والإسماعيلي عبر شبكة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز.

الزمالك يتصدر جدول ترتيب الدوري الممتاز

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 13 نقطة، بعد فوزه الكبير على المصري باستاد برج العرب بنتيجة 3-0، فيما يحتل الاسماعيلي المركز الـ 19 برصيد 4 نقاط.

وفي السطور التالية نستعرض تاريخ مواجهات الزمالك والإسماعيلي قبل المواجهة المرتقبة التي تجمعهما غدا.

تاريخ مواجهات الزمالك والإسماعيلي

وخاض الزمالك والإسماعيلي 116 مباراة في جميع البطولات، استطاع الأبيض الفوز في 61 مباراة فيما فاز الدراويش 24 لقاء، وحسم التعادل 31 مباراة.

سجل لاعبو الزمالك 162 هدفا، فيما سجل لاعبو الاسماعيلي 98 هدفا.

