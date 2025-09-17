جوارديولا يصدم جماهير مانشستر سيتي: "لسنا مرشحين للفوز بدوري أبطال أوروبا"

أعرب بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، عن تركيزه على الاستمتاع بالحاضر، مشيرًا إلى أن فريقه "على ما يبدو" لا يُعتبر من المرشحين للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وأوضح جوارديولا أنه لا ينوي تفضيل دوري الأبطال على الدوري الإنجليزي الممتاز، مؤكدًا أن اهتمامه الدائم ينصب على المواجهة القادمة فقط.

ويستهل مانشستر سيتي مشواره في دوري أبطال أوروبا بمواجهة نابولي على ملعب الاتحاد، يوم الخميس، في لقاء مرتقب بين الفريقين.

هل السيتي مرشح للفوز باللقب الأوروبي؟

وردًا على سؤال حول إمكانية تتويج فريقه بدوري الأبطال هذا الموسم، قال جوارديولا: "يبدو أننا لسنا مرشحين".

وتابع قائلًا: "نحن نستمتع بهذه اللحظة. الوصول إلى هذه المرحلة بعد الرحلة التي قطعناها يجعلنا سعداء، ولذلك نركز الآن فقط على مباراة الغد ونسعى للبداية بشكل جيد في البطولة. لدينا عدد أكبر من المباريات هذا الموسم مقارنة بالمواسم السابقة، وإذا بدأنا بنتيجة سيئة، قد تتعقد الأمور. في الموسم الماضي، تعادلنا في أول لقاء مع إنتر، ونأمل أن نقدم أداء أفضل هذه المرة".

وعند سؤاله عما إذا كان دوري الأبطال أو الدوري الإنجليزي يحظى بالأولوية هذا الموسم، أجاب المدرب الإسباني: "أولويتي دائمًا هي المباراة القادمة، وهذا هو مبدئي منذ قدومي إلى النادي. نحن لا نختار ما إذا كانت مباراة دوري أو دوري أبطال، بل نتعامل مع كل لقاء بجدية. بعد 10 أيام سنواجه هدرسفيلد، وهذه ستكون أهم مباراة لدينا".

وفي تعليقه على طبيعة دوري الأبطال بنظامه الحالي، قال جوارديولا: "مباريات دور المجموعات كانت دائمًا صعبة، لكن في السابق كان بإمكانك التحكم في مجريات الأمور أمام خصومك، أما الآن فالأمر أكثر تعقيدًا. يتعين علينا جمع أكبر عدد ممكن من النقاط للوصول إلى المراكز الثمانية الأولى، وإلا فسنجد أنفسنا في قائمة الـ24 فريقًا التالية".

وتحدث جوارديولا أيضًا عن عودة كيفن دي بروين إلى ملعب الاتحاد، وهذه المرة كمنافس بعد انتقاله إلى نابولي، قائلًا: "أتطلع لرؤيته بعد المباراة. من الجيد عودته، واللاعبون الذين يمتلكون مستواه في الدوري الإيطالي يتأقلمون بسرعة ولا يحتاجون لوقت طويل".

وأضاف: "دي بروين لاعب فريد بموهبته الفذة، وتمريراته الدقيقة، وقدرته على التسجيل وصناعة الفرص في الثلث الهجومي".

وعن الحارس الإيطالي جيانلويجي دوناروما، قال جوارديولا: "لطالما امتلكنا حراس مرمى رائعين في العقد الأخير. جيجي، رغم أنه يبلغ من العمر 26 عامًا فقط، إلا أنه يستطيع أن يكون معنا لسنوات عديدة، فهو من طراز رفيع".

وفيما يخص النرويجي إيرلينج هالاند، تحدث المدرب الإسباني عن تطوره داخل غرفة الملابس: "الأمر مسألة وقت فقط. في موسمه الأول، انضم إلى فريق كان يحقق الانتصارات باستمرار، باستثناء دوري الأبطال، وساهم في الفوز بهذا اللقب التاريخي".

واتم: "في الموسم الماضي، كنا الأفضل في آخر 15 أو 20 مباراة في الدوري الإنجليزي، واستطعنا التأهل، الأمور صعبة كما هو معتاد، لكن مع مرور الوقت والنضج، أصبح هالاند أكثر تأثيرًا رغم صغر سنه، إلا أنه نضج كثيرًا، ووقع على عقد طويل الأمد معنا، إنه عنصر مؤثر داخل الفريق ووجوده أصبح طبيعيًّا.

