الأربعاء 17 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

تأكد غياب نجم المنتخب الوطني عن مباراة جيبوتي بتصفيات المونديال

منتخب مصر، فيتو
منتخب مصر، فيتو

تأكد غياب عمر مرموش لاعب مانشستر سيتي، عن مباراة  منتخب مصر أمام جيبوتي ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وكان مرموش قد تعرض للإصابة بكدمة قوية في أربطة الركبة، خلال مباراة الفراعنة الأخيرة أمام بوركينا فاسو، بتصفيات مونديال (2026)، والتي انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

واقترب منتخب مصر الأول لكرة القدم من حسم بطاقة التأهل لنهائيات كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في أمريكا وكندا والمكسيك، بعد تعادله سلبيا أمام بوركينا فاسو على ملعبه، الأسبوع الماضي، والحفاظ على فارق الخمس نقاط مع المنتخب البوركيني منافسه الوحيد على بطاقة التأهل للمونديال.

ويحتاج منتخب مصر لتحقيق الفوز في مباراته القادمة أمام منتخب جيبوتي في الجولة قبل الأخيرة من التصفيات، لحسم بطاقة التأهل رسميا لمونديال أمريكا 2026. 

 

منتخب جيبوتي، فيتو
منتخب جيبوتي، فيتو

موعد مباراتي منتخب مصر أمام جيبوتي وغينيا بيساو

تتبقى مباراتان فقط لـ منتخب مصر الأول لكرة القدم في مشوار التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، أمام جيبوتي خارج الديار في الجولة التاسعة وأمام غينيا بيساو بالقاهرة في الجولة والجولة الأخيرة من التصفيات 

ومن المقرر، أن تقام مواجهتي منتخب مصر أمام جيبوتي وغينيا بيساو، ضمن الأجندة الدولية للفيفا في الفترة من 4 إلى 16 أكتوبر المقبل.

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم

1- منتخب مصر - 20 نقطة

2- بوركينا فاسو- 15 نقطة

3- سيراليون - 12 نقطة

4-  غينيا بيساو - 10 نقاط

5- إثيوبيا- 6 نقاط

6- جيبوتي - نقطة واحدة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

منتخب مصر منتخب جيبوتي منتخب مصر أمام جيبوتي موعد مباراتي منتخب مصر منتخب مصر الاول مونديال أمريكا 2026 كاس العالم 2026 المنتخب البوركيني التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026

مواد متعلقة

الأهلي ينعي والدة علاء ميهوب

أول تعليق من الأهلي على طلب زيزو العلاج بالخارج

إسبانيا تهدد بعدم المشاركة بمونديال 2026 حال تواجد منتخب الكيان الصهيوني

الأهلي يفتقد غيابات من العيار الثقيل أمام سيراميكا

الأهلي يرفض طلبا لـ زيزو بشأن إصابته

في غياب يامال، حافلة برشلونة تتوجه للمطار استعدادا لمواجهة نيوكاسل (فيديو)

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء بالدوري المصري

تقارير تكشف اقتراب مورينيو من التدريب في البرتغال

الأكثر قراءة

الوزراء يوافق على إنشاء جامعة خاصة باسم "ريفال سوهاج"، اعرف التخصصات

براءة أستاذة جامعية سمحت لطالب بأداء الامتحان بعد الوقت، والإدارية العليا: "حافظت على تفوقه"

مجلس الوزراء يوافق على السماح لحاملي التأشيرة الخماسية بالإقامة في البلاد لمدة 180 يوما

زيادة جديدة في أسعار البيض اليوم مع قرب بدء العام الدراسي

الصحة تحقق في وفاة توأم بالمنوفية بعد حصولهما على خافض للحرارة من إحدى الصيدليات

بعد إصابة إمام عاشور، ما هو فيروس A وأهم أعراضه؟

5 معلومات عن وسام إيزابيل لاكاتوليكا الممنوح من ملك إسبانيا للرئيس السيسي

استقبلوه بدون سجادة حمراء أو بروتوكول، حقيقة إهانة ترامب وزوجته في مطار بلندن (فيديو)

خدمات

المزيد

بورصة الدواجن، انخفاض سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط

تنمية المشروعات: تقديم كل أشكال الدعم للمستفيدين أولوية لدينا

زيادة جديدة في أسعار البيض اليوم مع قرب بدء العام الدراسي

تراجع مفاجئ في أسعار الذهب وهذا العيار يسجل 4230 جنيه (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات بايرن ميونيخ وتشيلسي قبل مواجهة الليلة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأوقاف تعقد ندوة حول "منهج النبي ﷺ في العناية بالمُسنين"

هل يجوز لي أن أتصدق من مال زوجي دون علمه؟ الأزهر يحسم الجدل

علي جمعة عن مكانة "رسول الله": "خير من العرش ولا يعلوه نبي"

المزيد
الجريدة الرسمية
ads