محمد صلاح يسجل ويصنع، ليفربول يحرز هدفين في شباك أتليتكو مدريد بدقيقتين

دوري أبطال أوروبا، سجل محمد صلاح هدفا وصنع آخر لـ ليفربول الإنجليزي، في شباك نظيره أتلتيكو مدريد الإسباني، بالدقيقتين الرابعة والسادسة من المباراة التي تجمعهما مساء اليوم الأربعاء بملعب "أنفيلد"، ضمن الجولة الأولى من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

واستطاع محمد صلاح أن يصنع الهدف الأول بعد ما حول روبرتسون تصويبته إلى هدف في الدقيقة الرابعة، قبل أن يسجل الملك المصري الهدف الثاني في الدقيقة السادسة من تصويبة رائعة بقدمه اليسرى من داخل منطقة الجزاء.

تشكيل ليفربول ضد أتليتكو مدريد

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

في حراسة المرمى: أليسون

في خط الدفاع: روبرتسون — فان دايك — كوناتي — فريمبونغ

في خط الوسط: فيرتز — غرافنبيرخ — سوبوسلاي

في خط الهجوم: جاكبو — ايزاك — محمد صلاح

تاريخ مواجهات ليفربول ضد أتلتيكو مدريد في جميع المسابقات

التقي ليفربول ضد أتلتيكو مدريد في نسخة 2008 - 2009 من دوري الأبطال، في أولي المواجهات بين الفريقين، وحسم التعادل نتيجة الذهاب والإياب في مرحلة المجموعات بنتيجة 1–1.

وفي عام 2010، أطاح أتلتيكو نظيره ليفربول من نصف نهائي الدوري الأوروبي بقاعدة الهدف خارج الأرض، بعد فوز كل فريق على ملعبه.

وشهد موسم 2019 - 2020، إطاحة الفريق الإسباني بكتيبة المدرب السابق يورجن كلوب من دور الـ 16، بعد الفوز 1 -0 في الذهاب بمدريد، ثم 3-2 في أنفيلد بعد وقت إضافي.

وجاء رد ليفربول سريعًا في موسم 2021 - 2022، عندما تفوق ليفربول ذهابًا وإيابًا في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، حيث فاز في مدريد 3- 2، قبل أن يحسم لقاء الإياب في أنفيلد بثنائية نظيفة.

أرقام تاريخ مواجهات أتلتيكو مدريد وليفربول



8 مباريات

3 فوز ليفربول

3 فوز أتلتيكو مدريد

2 تعادل

ليفربول كان ودع النسخة الماضية من دوري أبطال أوروبا على يد نظيره باريس سان جيرمان ضمن منافسات دور الـ 16، فيما غادر أتلتيكو مدريد البطولة بعد الخسارة أمام ريال مدريد.

