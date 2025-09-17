الأربعاء 17 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الأهلي يواصل استعداده لمباراة سيراميكا كليوباترا في الدوري الممتاز

الأهلي
الأهلي

 واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة سيراميكا كليوباترا ضمن منافسات الجولة السابعة لبطولة الدوري الممتاز.

بدأ المران بأداء عمليات الإحماء وجزء بدني خفيف، قبل أن يدخل لاعبو الفريق في تدريبات الكرة التي حرص خلالها الجهاز الفني على تطبيق الجوانب الفنية والخططية.

فيما خاض محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومحمد سيحا وحازم جمال تدريباتهم تحت إشراف أمير عبد الحميد مدرب الحراس.

وواصل أشرف داري تنفيذ البرنامج التأهيلي داخل ملعب التتش، تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق لتجهيزه للعودة إلى المشاركة الجماعية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة مرتقبة أمام سيراميكا كليوباترا، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري

موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري الممتاز 

وتقام مباراة الأهلي وسيراميكا يوم الجمعة الموافق 19 سبتمبر الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

ومن المقرر أن تذاع المواجهة عبر شبكة قنوات "أون سبورت" الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري الممتاز الأهلي سيراميكا كليوباترا النادي الأهلي محمد الشناوي

مواد متعلقة

علاء عبد العال يعلن تشكيل غزل المحلة أمام المصري في الدوري

الأهلي يستعرض استعدادات انعقاد الجمعية العمومية الجمعة المقبلة (صور)

الأهلي يضع خطة طبية متكاملة استعدادا للجمعية العمومية الجمعة المقبلة

جلسات نفسية للاعبي الأهلي قبل مواجهة سيراميكا بالدوري

موعد عودة إمام عاشور لتدريبات الأهلي بعد إصابته بفيروس A

بثنائية مبابي، ريال مدريد يحقق فوزا مثيرا على مارسيليا بدوري أبطال أوروبا (فيديو)

يوفنتوس يخطف تعادلا مثيرا من بروسيا دورتموند 4/4 في دوري أبطال أوروبا (صور)

طرد كرفخال، ريال مدريد يتعادل مع مارسيليا 1/1 بعد مرور 75 دقيقة (فيديو)

الأكثر قراءة

السياحة والآثار تكشف حقيقة اختفاء وتحطم 5 قطع أثرية بالمتحف اليوناني الروماني

ارتفاع سعر صرف الدولار في البنك المركزي والبنوك المصرية (آخر تحديث)

جزار ينهي حياته شنقا داخل مول شهير بحدائق أكتوبر

السيسي: مصر تواجه تحديات جسيمة على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية

ضباط إسرائيليون: نخشى من انقلاب مليشيات أبو شباب في غزة وفقدان السيطرة الميدانية

موعد عودة إمام عاشور لتدريبات الأهلي بعد إصابته بفيروس A

السيسي: غزة تعاني من ويلات الحرب وكارثة إنسانية لا يمكن تصورها

مصدر: حامد حمدان يقترب من الزمالك

خدمات

المزيد

تخفيضات على أسعار الفراخ بالتزامن مع قرب العام الدراسي

انخفاض أسعار العدس اليوم الأربعاء وكيلو الفول يصل لـ 110 جنيهات

بورصة الدواجن، انخفاض سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط

تنمية المشروعات: تقديم كل أشكال الدعم للمستفيدين أولوية لدينا

المزيد

انفوجراف

مصروفات المدارس الحكومية الرسمية 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز للحائض قراءة القرآن فى المسجد؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

ما حكم كثرة الحلف بالطلاق؟ أمين الفتوى يجيب

هل ارتداء النقاب رغم معارضة الأهل عقوق؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads