موعد عودة إمام عاشور لتدريبات الأهلي بعد إصابته بفيروس A

كشف الدكتور أشرف عمر أستاذ الكبد والجهاز الهضمي كلية طب القصر العيني ورئيس جمعية سرطان الكبد، عن تفاصيل إصابة إمام عاشور لاعب الأهلي بفيروس A، وموعد تعافيه من الفيروس.

تفاصيل حالة إمام عاشور

وقال عمر في تصريحات إذاعية: فيروس A زي فيروس الدم لا يسبب أي أزمات مزمنة على الكبد، ولكن أزمته أنه يسبب التهاب حاد وارتفاع درجة الحرارة.

وأضاف: فيروس A خطورته على السن الكبير، وهذا الفيروس ينتقل عن طريق الأكل والشرب، وهو فيروس معدي للغاية، ولكنه هو فيروس غير خطير، وكل صغار السن معرضون للإصابة بفيروس A.

وتابع: الفرق التي تسافر خارج مصر أكثر عرضة للإصابة بالفيروسات المعدية لذلك لابد من التطعيم بشكل جيد قبل السفر لا سيما البلاد الإفريقية.

وأختتم: إمام عاشور ممنوع تماما أن يخوض أي مجهودات عضلية في الوقت الحالي، ويحتاج ما لا يقل عن 3 أسابيع من أجل التعافي بشكل تماما ويكون جاهزا للمباريات.

إصابة إمام عاشور بفيروس A

قال الدكتور أحمد جاب الله طبيب النادي الأهلي في بيان رسمي أن نتائج التحاليل والفحوصات الطبية التي خضع لها إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أثبتت تعرضه لعدوى فيروسية «فيروس الكبدي A»، واللاعب حالته مستقرة بعد خضوعه للفحوصات الطبية اللازمة، وتواجده بالمستشفى لمزيد من الاطمئنان، على أن يتم تحديد برنامج علاجي خاص لتنفيذه خلال الأيام القادمة.

تم اتخاذ إجراء وقائي قبل ظهور نتيجة تحاليل إمام عاشور، حيث خضع جميع أعضاء الجهاز الفني واللاعبون لفحوصات شاملة، وجاءت نتائجها جميعا سلبية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.