الأربعاء 17 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مصدر: حامد حمدان يقترب من الزمالك

حامد حمدان
حامد حمدان

 أكد مصدر داخل نادي الزمالك أن الإدارة باتت قريبة من حسم صفقة انضمام حامد حمدان لاعب وسط بتروجت خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير.

وأضاف المصدر أن المفاوضات قطعت شوطًا كبيرًا بين الناديين، والصفقة أصبحت مسألة وقت قبل الإعلان الرسمي والذي بنسبة سيكون في شهر يناير المقبل

وتابع المصدر: يانيك فيريرا المدير الفني منح موافقته على ضم اللاعب لتعزيز خط الهجوم في الموسم الحالي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة قوية أمام نظيره الإسماعيلي، في المباراة التي تجمعهما غدا الخميس على استاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي 

وتنطلق مباراة الزمالك والإسماعيلي غدا الخميس في تمام الساعة الخامسة عصرا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والإسماعيلي 

وتنقل مباراة الزمالك والإسماعيلي عبر شبكة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز.

الزمالك يتصدر جدول ترتيب الدوري الممتاز 

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 13 نقطة، بعد فوزه الكبير على المصري باستاد برج العرب بنتيجة 3-0.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ادي الزمالك إستاد الإسماعيلية الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك القنوات الناقلة لمباراة الزمالك مباراة الزمالك والإسماعيلي مباراة الزمالك والاسماعيل مباراة الزمالك لدوري المصري الممتاز يانيك فيريرا

مواد متعلقة

أخبار مصر: قصة استثمار رونالدو بنادي الزمالك، فضيحة إبستين تطارد ترامب في لندن، الكشف عن ثروة "مستريح البيض والمزارع"

الأكثر قراءة

موعد عودة إمام عاشور لتدريبات الأهلي بعد إصابته بفيروس A

روسيا تبدأ في التصعيد، بوتين يرتدي الزي العسكري ويهدد أوروبا بتوسيع الحرب (فيديو)

السيسي: غزة تعاني من ويلات الحرب وكارثة إنسانية لا يمكن تصورها

السيسي: مصر تواجه تحديات جسيمة على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية

مقتل قائد مليشيا الدعم السريع وابن خال حميدتي في الفاشر، والجيش السوداني يحرز تقدما

الأعلى للإعلام يستدعي مسئولي صفحات خالد الغندور وأبو المعاطي زكي وبدرية طلبة

السيسي يرحب بملك إسبانيا في أول زيارة لمصر

فتح باب الاشتراكات لطلاب المدارس والجامعات على هذه القطارات

خدمات

المزيد

بورصة الدواجن، انخفاض سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط

تنمية المشروعات: تقديم كل أشكال الدعم للمستفيدين أولوية لدينا

زيادة جديدة في أسعار البيض اليوم مع قرب بدء العام الدراسي

تراجع مفاجئ في أسعار الذهب وهذا العيار يسجل 4230 جنيه (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات بايرن ميونيخ وتشيلسي قبل مواجهة الليلة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الضرب بالحذاء فى المنام وعلاقته بوجود مشاكل فى العمل

الأوقاف تعقد ندوة حول "منهج النبي ﷺ في العناية بالمُسنين"

هل يجوز لي أن أتصدق من مال زوجي دون علمه؟ الأزهر يحسم الجدل

المزيد
الجريدة الرسمية
ads