مصدر: حامد حمدان يقترب من الزمالك

أكد مصدر داخل نادي الزمالك أن الإدارة باتت قريبة من حسم صفقة انضمام حامد حمدان لاعب وسط بتروجت خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير.

وأضاف المصدر أن المفاوضات قطعت شوطًا كبيرًا بين الناديين، والصفقة أصبحت مسألة وقت قبل الإعلان الرسمي والذي بنسبة سيكون في شهر يناير المقبل

وتابع المصدر: يانيك فيريرا المدير الفني منح موافقته على ضم اللاعب لتعزيز خط الهجوم في الموسم الحالي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة قوية أمام نظيره الإسماعيلي، في المباراة التي تجمعهما غدا الخميس على استاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي

وتنطلق مباراة الزمالك والإسماعيلي غدا الخميس في تمام الساعة الخامسة عصرا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والإسماعيلي

وتنقل مباراة الزمالك والإسماعيلي عبر شبكة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز.

الزمالك يتصدر جدول ترتيب الدوري الممتاز

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 13 نقطة، بعد فوزه الكبير على المصري باستاد برج العرب بنتيجة 3-0.

