الأربعاء 17 سبتمبر 2025
عصام كامل

الأهلي يضع خطة طبية متكاملة استعدادا للجمعية العمومية الجمعة المقبلة

 أعلنت إدارة النادي الأهلي عن تجهيز خطة طبية شاملة لضمان سلامة أعضاء الجمعية العمومية خلال مشاركتهم في أجتماع الجمعية العمومية الخاص، للتوصيت على لائحة النظام الأساسي للنادي، والمقرر عقده بعد غد الجمعة.

وتتضمن الخطة الطبية تجهيز عيادات طوارئ داخل مقار اللجان مزودة بكامل الإمكانات لمتابعة الحالة الصحية للأعضاء بشكل لحظي، والتعامل الفوري مع أي حالات طارئة قد تطرأ أثناء اليوم.

كما وفرت الإدارة سيارات إسعاف مجهزة بالكامل بالقرب من أماكن التصويت، لضمان سرعة التدخل الطبي ونقل الحالات التي قد تحتاج إلى رعاية إضافية.

وفي السياق ذاته، رفعت الإدارة حالة الطوارئ داخل العيادة الرئيسية للنادي، مع دعمها بالأطباء وزيادة المستلزمات الطبية والإسعافات الأولية، بما يتيح الاستجابة الفعالة لأي موقف مفاجئ.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الأهلي على توفير أعلى مستويات الراحة والأمان لأعضاء جمعيته العمومية، وتقديم جميع الخدمات الطبية اللازمة خلال فعاليات الاجتماع.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة مرتقبة أمام سيراميكا كليوباترا، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري

موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري الممتاز 

وتقام مباراة الأهلي وسيراميكا يوم الجمعة الموافق 19 سبتمبر الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

ومن المقرر أن تذاع المواجهة عبر شبكة قنوات "أون سبورت" الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري.

ويدخل لاعبو فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي معسكرا مغلقا غدًا الخميس، وذلك استعدادا لمباراة سيراميكا كليوباترا المقبلة. 

