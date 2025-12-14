الأحد 14 ديسمبر 2025
دين ودنيا

دعاء الصباح لحفظ الأبناء من الضلال والانحراف وحمايتهم من أصدقاء السوء

دعاء حماية الأبناء وحفظهم من الأدعية المهمة التي يحرص الآباء في الصباح على الدعاء بها، خاصة وأنه كما هو معروف فإن دعاء الآباء للأبناء مستجاب.

ويأتي دعاء حماية الأبناء من باب الحرص علي مصلحتهم والأمل في صلاح أحوالهم.

 وفي هذا الإطار نستعرض معكم دعاء الصباح لحفظ الأبناء من الضلال والانحراف وحمايتهم من أصدقاء السوء.

 

دعاء الصباح لحفظ الأبناء من الضلال والانحراف وحمايتهم من أصدقاء السوء

دعاء لحفظ الأبناء من الضلال والانحراف

اللهم احفظ أبنائي من الضلال والانحراف، وارزقهم الثبات على الحق، والهداية إلى صراطك المستقيم.

يا رب اجعل أولادي في حفظك وسترك، وأبعد عنهم رفقة السوء، واهدِ قلوبهم إلى طاعتك وبرّك.

اللهم لا تفتن أولادي في دينهم ولا دنياهم، واصرف عنهم كل طريق يؤدي إلى الضياع والانحراف.

اللهم احفظ قلوب أولادي من الشهوات والفتن، وارزقهم نور الهداية والرفقة الصالحة في كل زمان ومكان.

يا الله، ثبت أولادي على الإيمان، واحفظهم بحفظك من كل طريق يبعدهم عنك أو يوقعهم في معصيتك

أدعية لحماية الأبناء من أصدقاء السوء

اللهم احفظ أبنائي من أصدقاء السوء، وقرّب إليهم الصالحين من عبادك الذين يعينونهم على الخير.

اللهم اجعل أبنائي في رفقة صالحة تحبك وتخشاك، واصرف عنهم كل صاحب سوء أو صاحب فتنة.

يا رب، ارزق أولادي الصحبة التي تدلهم على الخير، وابعد عنهم كل من يبعدهم عن طريقك المستقيم.

اللهم اجعل قلوب أولادي تنفر من رفقة السوء، واملأها بمحبتك ومحبة الأخيار الصالحين.

اللهم أبعد عن أولادي أصدقاء السوء، واحفظهم بحفظك من كل شر وضر، ووفّقهم لصحبة تعينهم على طاعتك

دعاء الأم لأبنائها بالصلاح والتوفيق

اللهم يا واسع الرحمة، أصلح لي أبنائي وبارك في أعمارهم وأعمالهم، واجعلهم من أهل النجاح والفلاح.

اللهم ارزق أولادي التوفيق في دروب الحياة، وهب لهم قلوبًا نقية تحب الخير وتسعى إليه.

اللهم اجعل صلاح أبنائي سببًا لرضاك عني، ووفّقهم في دنياهم وآخرتهم لما تحبه وترضاه.

يا رب احفظ أولادي من كل سوء، واهدِ قلوبهم إلى الصواب، ووفّقهم في العلم والعمل وكل دروب الحياة.

اللهم اجعل أبنائي من الصالحين المصلحين، وارزقهم العلم النافع، والعمل الصالح، والخلق الحسن، والتوفيق في كل خطوة

 

لكل عروسين، دعاء ليلة الزفاف لبدء حياة زوجية سعيدة

دعاء الطقس البارد والرياح في الصباح

دعاء الأب لأبنائه بحسن الخلق والبر

اللهم ارزق أولادي حسن الخلق، واجعلهم من البارين الصالحين، الذين يرضونك ويبرون والديهم

اللهم اجعل أبنائي يتحلون بالصدق والأمانة، واهدِ قلوبهم للرفق وحسن المعاملة وبرّ الوالدين.

يا رب أصلح لي أبنائي في أخلاقهم وأقوالهم وأفعالهم، وبارك لي فيهم واجعلهم قرة عين لي.

اللهم اجعل أولادي من أصحاب الخُلق الطيب، والسيرة الحسنة، واجعلهم بارين بي وبأمهم في حياتنا وبعد مماتنا.

اللهم طهّر قلوب أبنائي من الحقد والحسد، وزيّنهم بحسن الأخلاق، وارزقهم البر والرحمة بنا وبالناس

