المصري يفوز على غزل المحلة 2-1 ويتصدر الدوري الممتاز مؤقتا

فاز فريق المصري البورسعيدي على نظيره غزل المحلة، بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء باستاد السويس الجديد، في الدوري المصري الممتاز.

جاء هدفا المصري عن طريق صلاح محسن في الدقيقتين 4 و51، فيما أحرز هدف غزل المحلة أحمد شوشة من ركلة الجزاء في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

تشكيل المصري ضد غزل المحلة

في حراسة المرمى: عصام ثروت لحراسة المرمى

في خط الدفاع: أحمد عيد، باهر المحمدي ، خالد صبحي، حسن علي.

في خط الوسط: محمد مخلوف، بونور موجيشا، عبد الرحيم دغموم، عمر الساعي، منذر طمين.

في خط الهجوم: صلاح محسن.

تشكيل غزل المحلة ضد المصري

وجاء تشكيل غزل المحلة ضد المصري كالتالي:

في حراسة المرمى: عامر عامر.

في خط الدفاع: أحمد شوشة- أحمد العش- يحيى زكريا- عموري.

في خط الوسط: معاذ عبدالسلام- موري توريه- محمود نبيل.

في خط الهجوم: رشاد العرفاوي- سعيدي كيبو- جريندو.

بهذه النتيجة يحتل المصري البورسعيدي صدارة الدوري الممتاز برصيد 14 نقطة فيما يحتل غزل المحلة المركز العاشر برصيد 8 نقاط.

وقاد مباراة المصري وغزل المحلة تحكيميا الدولي محمود بسيوني (حكمًا للساحة)، الدولي أحمد حسام طه وعلى علاء (مساعدين)، محمد ناصر (حكمًا رابعًا)، الدولي محمود عاشور وهيثم الشريف (تقنية الفيديو).

