الأربعاء 17 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

المصري يفوز على غزل المحلة 2-1 ويتصدر الدوري الممتاز مؤقتا

صلاح محسن، فيتو
صلاح محسن، فيتو

 فاز فريق المصري البورسعيدي على نظيره غزل المحلة، بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء باستاد السويس الجديد، في الدوري المصري الممتاز.

جاء هدفا المصري عن طريق صلاح محسن في الدقيقتين 4 و51، فيما أحرز هدف غزل المحلة أحمد شوشة من ركلة الجزاء في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

تشكيل المصري ضد غزل المحلة 

في حراسة المرمى: عصام ثروت  لحراسة المرمى

في خط الدفاع: أحمد عيد، باهر المحمدي  ، خالد صبحي، حسن علي.

في خط الوسط: محمد مخلوف، بونور موجيشا، عبد الرحيم دغموم، عمر الساعي، منذر طمين.

في خط الهجوم: صلاح محسن.  

تشكيل غزل المحلة ضد المصري

وجاء تشكيل غزل المحلة ضد المصري كالتالي:

في حراسة المرمى: عامر عامر.

في خط الدفاع: أحمد شوشة- أحمد العش- يحيى زكريا- عموري.

في خط الوسط: معاذ عبدالسلام- موري توريه- محمود نبيل.

في خط الهجوم: رشاد العرفاوي- سعيدي كيبو- جريندو.

بهذه النتيجة يحتل المصري البورسعيدي صدارة الدوري الممتاز برصيد 14 نقطة فيما يحتل غزل المحلة المركز العاشر برصيد 8 نقاط.

وقاد مباراة المصري وغزل المحلة تحكيميا الدولي محمود بسيوني (حكمًا للساحة)، الدولي أحمد حسام طه وعلى علاء (مساعدين)، محمد ناصر (حكمًا رابعًا)، الدولي محمود عاشور وهيثم الشريف (تقنية الفيديو).

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المصري غزل المحلة صلاح محسن المصري وغزل المحلة مباراة المصري وغزل المحلة

مواد متعلقة

الزمالك يبحث عن فوزه الثالث على التوالي في الدوري أمام الإسماعيلي

تاريخ مواجهات الزمالك والإسماعيلي قبل مواجهة الغد في الدوري الممتاز

الدوري الممتاز، المقاولون وفاركو يتعادلان 1-1 في افتتاح الجولة السابعة

المقاولون يتقدم على فاركو 1-0 في الشوط الأول

ريال مدريد يتعادل مع مارسيليا 1-1 في شوط أول مثير (فيديو)

ريال مدريد يتعادل مع مارسيليا 1-1 بعد مرور 30 دقيقة

أخبار الرياضة اليوم.. الأهلي يعلن إصابة إمام عاشور بفيروس A.. صفقات لم ترَ النور في الزمالك

تفاصيل مران الزمالك اليوم استعدادا لمواجهة الإسماعيلي بالدوري

الأكثر قراءة

بعد قرار الفيدرالي الأمريكي خفض الفائدة، تراجع سعر جرام الذهب بالصاغة مساء اليوم

محمد صلاح يقود ليفربول للتقدم على أتليتكو مدريد 2-1 في الشوط الأول (صور)

الصحة: إحالة واقعة وفاة طفلين توأم بعد تلقي التطعيم بالمنوفية إلى النيابة العامة

دوري أبطال أوروبا، بايرن ميونيخ يتقدم على تشيلسي 2-1 في الشوط الأول

جزار ينهي حياته شنقا داخل مول شهير بحدائق أكتوبر

في غياب رونالدو، النصر يفوز على استقلال دوشنبه بخماسية في دوري أبطال آسيا للنخبة

السياحة والآثار تكشف حقيقة اختفاء وتحطم 5 قطع أثرية بالمتحف اليوناني الروماني

بعد قرار الفيدرالي الأمريكي، خبير يحذر من ركود اقتصادي يضرب العالم (فيديو)

خدمات

المزيد

تخفيضات على أسعار الفراخ بالتزامن مع قرب العام الدراسي

انخفاض أسعار العدس اليوم الأربعاء وكيلو الفول يصل لـ 110 جنيهات

بورصة الدواجن، انخفاض سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط

تنمية المشروعات: تقديم كل أشكال الدعم للمستفيدين أولوية لدينا

المزيد

انفوجراف

مصروفات المدارس الحكومية الرسمية 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بالأحاديث، الخمسة الناجون من عذاب القبر

ما هي السورة التي كان النبي يقرأ بها كثيرا في صلاته؟

هل يجوز للحائض قراءة القرآن فى المسجد؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads