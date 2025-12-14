الأحد 14 ديسمبر 2025
مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز والقنوات الناقلة

الدوري الإنجليزي، تستكمل اليوم الأحد مباريات الجولة الـ16 من الدوري الإنجليزي الممتاز بـ 5 مواجهات، على رأسها مانشستر سيتي ضد كريستال بالاس.

كريستال بالاس مع مانشستر سيتي - 4 مساء - بي إن سبورت 1

وست هام مع أستون فيلا - 4 مساء - بي إن سبورت 4

سندرلاند ضد نيوكاسل يونايتد - 4 مساءً - بي إن سبورت 3

نوتنجهام مع توتنهام  -4 مساء - بي إن سبورت 2

برينتفورد مع ليدز - 6.30 مساء - بي إن سبورت 1 

وكانت الجولة الـ 16 من الدوري الإنجليزي انطلقت أمس السبت بـ 4 مباريات وشهدت التالي.

تشيلسي ضد إيفرتون  2-0
ليفربول ضد برايتون 2-0
بيرنلي ضد فولهام 2-3
آرسنال ضد وولفرهامبتون 2-1

وتختتم الجولة غدا الاثنين بمواجهة مانشستر يونايتد ضد بورنموث  في تمام الساعة 10 مساءً علي أرضية ملعب  أولد ترافورد.

ويتصدر أرسنال قمة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 36 نقطة ويليه مانشستر سيتي في المركز الثاني برصيد 31 نقطة، ثم أستون فيلا في المركز الثالث برصيد 30 نقطة ويليه تشيلسي في المركز الرابع برصيد 28 نقطة، ثم كريستال بالاس في المركز الخامس برصيد 26 نقطة بفارق الأهداف عن ليفربول صاحب المركز السادس بنفس الرصيد قبل مباريات اليوم الأحد في الجولة الـ 16 من البريميرليج.

