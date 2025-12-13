السبت 13 ديسمبر 2025
خارج الحدود

آلاف المستوطنين يتظاهرون بعدد من المدن المحتلة لإسقاط نتنياهو

نتنياهو،فيتو
نتنياهو،فيتو
أفادت تقارير إخبارية، مساء اليوم السبت، أن آلاف المستوطنين يتظاهرون في عدد من المدن المحتلة؛ للمطالبة بإسقاط حكومة "نتنياهو".

وخرج آلاف الإسرائيليين في مظاهرات حاشدة في عدة مدن إسرائيلية، بما في ذلك تل أبيب والقدس، مساء يوم السبت للمطالبة بإسقاط حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو


أبرز تفاصيل المظاهرات:


يطالب المتظاهرون بشكل أساسي بإبرام صفقة تبادل أسرى فورية مع حركة حماس، وإجراء انتخابات مبكرة في إسرائيل.


وشارك في المظاهرات عدد كبير من المواطنين وعائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة، الذين يحملون نتنياهو مسؤولية مصير ذويهم ويتهمونه بعرقلة التوصل إلى اتفاق.


وتركزت المظاهرات في مناطق حيوية، وشملت إغلاق شوارع رئيسية مثل شارع أيالون في تل أبيب ومدخل مدينة القدس.
 

تأتي هذه الاحتجاجات في سياق غضب شعبي متصاعد واحتجاجات مستمرة منذ أشهر ضد سياسات الحكومة، بالإضافة إلى خلافات داخل الائتلاف الحاكم بشأن قضايا مثل قانون التجنيد الجديد. 

