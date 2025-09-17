أول تعليق من الأهلي على طلب زيزو العلاج بالخارج

نفى وليد صلاح الدين، مدير الكرة في النادي الأهلي، ما تم تداوله إعلاميًا بشأن طلب أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، السفر إلى الخارج لتلقي العلاج والتأهيل بعد الإصابة التي لحقت به في مباراة إنبي.

وأكد صلاح الدين في تصريحاته، أن هذه الأنباء لا صحة لها على الإطلاق، مُوضحًا أن زيزو لم يطلب السفر لأي جهة خارجية لتأهيله، وأن ما تردد في هذا الشأن هو مجرد شائعات.

وأشار مدير الكرة إلى أن زيزو يتلقى الرعاية الكاملة داخل النادي، ويتم تأهيله وفقًا للخطة الموضوعة من الجهاز الطبي للفريق.

كان أحمد حسن، عضو اللجنة الفنية لاتحاد الكرة، أكد عن آخر تطورات حالة أحمد سيد زيزو لاعب الأهلي، مشيرًا إلى أن اللاعب سيخضع خلال الأيام القليلة المقبلة لحقن بالبلازما، ضمن خطة العلاج من إصابته العضلية التي لحقت به مؤخرًا.

وأوضح أن اللاعب كان قد طلب السفر إلى الخارج من أجل استكمال برنامجه التأهيلي، غير أن إدارة النادي رفضت ذلك، في ظل تمسكها بعدم فتح هذا الباب، خاصة أنه لم يسبق الموافقة على سفر أي لاعب مصاب بإصابة عضلية للعلاج بالخارج، وذلك تجنبًا لإثارة أي أزمة داخل غرفة الملابس.

فيما أكد الدكتور أحمد جاب الله، طبيب النادي الأهلي، أن الفحوصات الطبية التي خضع لها أحمد سيد زيزو لاعب فريق الكرة، والتي شملت أشعة سونار ورنين مغناطيسي، أثبتت إصابته بشد من الدرجة الثانية في العضلة الضامة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة مرتقبة أمام سيراميكا كليوباترا، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري.

موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري الممتاز

تقام مباراة الأهلي وسيراميكا يوم الجمعة الموافق 19 سبتمبر الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

ومن المقرر أن تذاع المواجهة عبر شبكة قنوات "أون سبورت" الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري.

