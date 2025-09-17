الأربعاء 17 سبتمبر 2025
المدير التنفيذي للنادي الأهلي يكشف تفاصيل حالة إمام عاشور الصحية (فيديو)

إمام عاشور
إمام عاشور

 تحدث الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلي، عن الحالة الصحية للاعب إمام عاشور، قائلا: "ربنا يطمنا عليه ويستعيد لياقته البدنية والصحية".

وقال فى مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسؤليتي"، تقديم الإعلامي أحمد موسى المذاع على فضائية "صدى البلد": " إمام عاشورلاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يخضع لرعاية طبية متميزة وطبيب الفريق يتابع الأمور بشكل يومي مع الكابتن إمام والكابتن زيزو، وقريبا جدا يعودان لصفوف الفريق".

وكان الدكتور أحمد جاب الله طبيب النادي الأهلي قد أعلن في بيان رسمي أن نتائج التحاليل والفحوصات الطبية التي خضع لها إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أثبتت تعرضه لعدوى فيروسية «فيروس الكبدي A».

اللاعب حالته مستقرة بعد خضوعه للفحوصات الطبية اللازمة، وتواجده بالمستشفى لمزيد من الاطمئنان، على أن يتم تحديد برنامج علاجي خاص لتنفيذه خلال الأيام القادمة.


تم اتخاذ إجراء وقائي قبل ظهور نتيجة تحاليل إمام عاشور، حيث خضع جميع أعضاء الجهاز الفني واللاعبون لفحوصات شاملة، وجاءت نتائجها جميعا سلبية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة مرتقبة أمام سيراميكا كليوباترا، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري.

 

موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري الممتاز 

 وتقام مباراة الأهلي وسيراميكا يوم الجمعة الموافق 19 سبتمبر الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

ومن المقرر أن تذاع المواجهة عبر شبكة قنوات "أون سبورت" الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري.

