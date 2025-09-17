الأربعاء 17 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

رودريجو يحسم نهائيا مصيره مع ريال مدريد

رودريجو، فيتو
رودريجو، فيتو

 رد البرازيلي رودريجو جوس، نجم نادي ريال مدريد، على الشائعات التي تربطه بالرحيل عن صفوف الميرنجي من حين لآخر.

وارتبط اسم رودريجو، بمغادرة ريال مدريد خلال الميركاتو الصيفي الماضي، خاصة في ظل عدم اعتماد المدرب تشابي ألونسو عليه في كأس العالم للأندية.

تعليق رودريجو على مستقبله مع ريال مدريد 

وقال رودريجو، في تصريحات لشبكة "TNTsports": "أنا معتاد على هذا.. كل عام يقولون إنني سأرحل".

وأضاف: "كل أسبوع يقولون إنني سألعب مع فريق مختلف. كنت أمزح مع والديّ وأقول لهما (أنظرا.. هذا فريقي الجديد)".

وأتم: "كنت أعرف أنني أرغب في البقاء مع ريال مدريد.. في بيتي".

وشارك رودريجو أساسيًا مع ريال مدريد أمام أولمبيك مارسيليا، أمس الثلاثاء، على ملعب سانتياجو برنابيو، في الجولة الأولى من مرحلة الدوري لدوري أبطال أوروبا.

مدة عقد رودريجو مع ريال مدريد 

ويمتد عقد رودريجو مع ريال مدريد حتى صيف 2028، ولديه شرط جزائي بقيمة مليار يورو.

