انطلاق إحتفالية إعادة بناء تمثال الملك أمنحتب الثالث بالأقصر

تنطلق بعد قليل، احتفالية وزارة السياحة والآثار، لإزاحة الستار عن أحد تماثيل الملك أمنحتب الثالث، والمقام أمام الصرح الثاني لمعبد ملايين السنين الخاص به، بالقرب من تمثالي ممنون، وذلك بمنطقة كوم الحيتان الأثرية بالبر الغربي في محافظة الأقصر، وذلك بمشاركة عدد من قيادات المجلس الأعلي للآثار.

إزاحة الستار عن تمثال الملك أمنحتب الثالث

وتأتي عمليات رفع تمثال الملك أمنحتب الثالث ضمن مشروع قومي تنفذه منطقة آثار الأقصر، بالتعاون مع البعثة الأوروبية المشتركة العاملة بالمنطقة، وذلك ضمن مشروع ضخم لإحياء معابد أمنحتب الثالث وإعادتها إلى حالتها الأصلية.

ويجسد تمثال الملك أمنحتب الثالث جالسا على كرسي العرش، واضعًا يديه على فخذيه وفق الجلسة الملكية التقليدية، وذلك بعدما تمكنت البعثة الأوروبية المشتركة العاملة بمعبد ملايين السنين للملك أمنحتب الثالث من انتشال جسد التمثال وتجميع مئات القطع والكتل، وخضعت لعمليات دراسة دقيقة وتصوير، ورسم هندسي، وإعادة بناء عبر برامج حاسب متقدمة لتحديد الأماكن الأصلية لكل جزء وتركيبها وفقا للشكل الرئيسي للتمثال.

تفاصيل رفع تمثال الملك أمنحتب الثالث

ويعد تمثال الملك أمنحتب الثالث هو أحد تماثيل الألباستر النادرة، ويقدر وزنه بما لا يقل عن 60 طنًا، ويصل ارتفاعه لـ 10 أمتار، ويصبح بذلك ثاني أكبر تمثال في الموقع بعد تمثالي ممنون اللذين يصل وزن كل منهما إلى قرابة 800 طن، حيث تم استخدام تقنيات رفع حديثة ومتطورة أبرزها أسلوب الوسادات الهوائية والذي يسمح بالتعامل مع الكتل الضخمة دون تعريضها لخطر التشقق أو التلف أو الكسر.

