رياضة

الدوري الممتاز، المصري يتعادل مع غزل المحلة 1-1 في الشوط الأول

المصري البورسعيدي
المصري البورسعيدي

تعادل فريق المصري البورسعيدي مع نظيره غزل المحلة، بنتيجة 1-1، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما مساء اليوم الأربعاء باستاد السويس الجديد، في الدوري المصري الممتاز.

جاء هدف المصري عن طريق صلاح محسن في الدقيقة الرابعة، فيما تعادل غزل المحلة عن طريق أحمد شوشة من ركلة الجزاء في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

تشكيل المصري ضد غزل المحلة 

في حراسة المرمى: عصام ثروت  لحراسة المرمى

في خط الدفاع: أحمد عيد، باهر المحمدي  ، خالد صبحي، حسن علي.

في خط الوسط: محمد مخلوف، بونور موجيشا، عبد الرحيم دغموم، عمر الساعي، منذر طمين.

في خط الهجوم: صلاح محسن.  

تشكيل غزل المحلة ضد المصري

وجاء تشكيل غزل المحلة ضد المصري كالتالي:

في حراسة المرمى: عامر عامر.

في خط الدفاع: أحمد شوشة- أحمد العش- يحيى زكريا- عموري.

في خط الوسط: معاذ عبدالسلام- موري توريه- محمود نبيل.

في خط الهجوم: رشاد العرفاوي- سعيدي كيبو- جريندو.

ويسعى النادي المصري لمصالحة جماهيره، بعد الهزيمة التي تلقاها أمام الزمالك بثلاثية دون رد في الجولة الماضية، والتي أطاحت به من صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز.

وتُعد هذه الخسارة الأولى للمصري في الموسم الجاري، ليتوقف رصيده عند 11 نقطة في المركز الثاني.

في المقابل، يسعى فريق غزل المحلة، بقيادة المدير الفني علاء عبد العال، لمواصلة نتائجه الإيجابية، إذ لم يتعرض لأي هزيمة حتى الآن في الدوري، ليجمع 8 نقاط وضعته في المركز التاسع.

ويقود مباراة المصري وغزل المحلة تحكيميا الدولي محمود بسيوني (حكمًا للساحة)، الدولي أحمد حسام طه وعلى علاء (مساعدين)، محمد ناصر (حكمًا رابعًا)، الدولي محمود عاشور وهيثم الشريف (تقنية الفيديو).

