الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
9 أكلات تدمر صحة أطفالك وتصيبهم بالسمنة المفرطة

السمنة
السمنة المفرطة من الأمراض المنتشرة فى وقتنا الحالى خاصة بين الأطفال نتيجة إهمال تناول الطعام المنزل. والإقبال على الوجبات السريعة والسناكس.

والسمنة المفرطة عند الأطفال للأسف تجعلهم أكثر عرضة للإصابة بمقاومة الأنسولين وأمراض السكر من النوع الأول وأمراض الكلى والضغط والقلب، لذا على الأمهات الانتباه جيدا.

9 أكلات تدمر صحة أطفالك 

ويقول الدكتور عبد العزيز حلمى استشارى أمراض التغذية العلاجية، إن هناك 9 أكلات تدمر صحة الأطفال وتصيبهم بالسمنة المفرطة وهى تعتبر من اسوأ الأطعمة على وجه الأرض.

وأضاف حلمي، أن من هذه الأكلات:-

  • السكر الأبيض
  • جميع أنواع الدقيق الأبيض
  • المشروبات الغازية
  • الاندومى
  • السناكس
  • البطاطس المقلية
  • جميع أنواع الشيكولاتة ومشتقاتها
  • الشيبسى ومشتقاته
  • اللحوم المصنعة

وتابع، أن هذه الأكلات ماهى إلا سعرات حرارية عالية وسكريات عالية أيضا وبالتالى تخزن الدهون بالجسم وترفع نسبة السكر سريعا بالجسم وتخفضه مرة أخرى مايزيد الشراهة للطعام وايضا ترفع الأملاح والكوليسترول بالجسم، ما يجعل بالإصابة بأمراض السكر والضغط والكلى والقلب، لذا يجب تقليل هذه الأطعمة والافضل منعها تماما عن الصغار أو يكفى تناولها مرة واحدة فى الأسبوع حفاظا على صحة الصغار وحمايتهم من السمنة المفرطة والأمراض المزمنة.

أكلات تدمر صحة أطفالك 
التغذية السليمة للأطفال وأهميتها

التغذية السليمة تعد حجر الأساس لنمو الأطفال جسديا وعقليا ونفسيا، فالغذاء المتوازن يمنح الطفل الطاقة التي يحتاجها للعب والتعلم، ويساعد في بناء العظام والعضلات وتقوية جهاز المناعة، كما يحسن مستوى التركيز والأداء الدراسي.

العناصر الغذائية الضرورية لنمو الطفل

  • البروتينات، وهى أساسية لبناء العضلات والأنسجة ومصادرها اللحوم الخالية من الدهون، والدجاج، والأسماك، والبيض، والبقوليات، والمكسرات.
  • الكربوهيدرات الصحية، توفر الطاقة اللازمة للنشاط والحركة، ومصادرها الحبوب الكاملة، والأرز البني، والبطاطس، والشوفان، والفواكه.
  • الدهون الصحية، وهى ضرورية لنمو الدماغ والجهاز العصبي، زمصادرها زيت الزيتون، والأفوكادو، والأسماك الدهنية مثل السلمون والسردين، والمكسرات.
  • الكالسيوم لتقوية العظام والأسنان ويوجد فى اللبن، والجبن، والزبادي.
  • الحديد، للوقاية من الأنيميا ويوجد فى اللحوم الحمراء، والسبانخ، والعدس.
  • فيتامين د، ضروري لامتصاص الكالسيوم ويمكن الحصول عليه من خلال التعرض للشمس، والحليب المدعم.
  • فيتامين سي، يعزز المناعة ويوجد فى البرتقال، والكيوي، والفراولة.
  • الماء، ضروري للحفاظ على ترطيب الجسم وتحسين الهضم.

نصائح لتشجيع الأطفال على التغذية السليمة

  • تقديم الطعام في أجواء هادئة وممتعة بعيدا عن الأجهزة الإلكترونية.
  • إشراك الطفل في اختيار الطعام وتحضيره لزيادة حماسه لتناوله.
  • تقديم الخضروات والفواكه بشكل جذاب، مثل تقطيعها إلى أشكال مرحة.
  • تجنب استخدام الطعام كمكافأة أو عقاب حتى لا تتكوّن علاقة سلبية معه.
  • تقديم وجبات صغيرة ومتعددة خلال اليوم بدلًا من وجبة كبيرة واحدة.
احذري من هذه الأعراض، الحمى الشوكية تهدد صحة طفلك

كيف تتغلبين على خوف طفلك من المدرسة؟ استشاري صحة نفسية يجيب (فيديو)

