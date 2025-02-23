تؤدي لأمراض مزمنة مدي الحياة، مضاعفات السمنة عند الأطفال وكيفية علاجها

لا تسبب السمنة مشاكل صحية فورية للأطفال الذين يعانون من زيادة الدهون في الجسم فحسب، بل يمتد تأثيرها إلى المستقبل كذلك، فتؤسس السمنة المبكرة نمطًا يمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية ووزن مدى الحياة، والأطفال الذين يحملون وزن إضافي هم أكثر عرضة للإصابة بأمراض مزمنة تغير حياتهم أثناء نموهم.

فيعاني أكثر من 160 مليون طفل حول العالم من السمنة، وفقًا لمنظمة الصحة العاليمة “WHO”، وتستمر هذه الأرقام في النمو، فيعد وباء السمنة في مرحلة الطفولة الآن أكثر الأمراض المزمنة شيوعًا التي تصيب الشباب.

يعتبر الأطفال الذين يضعهم مؤشر كتلة الجسم في النسبة المئوية 95 أو أعلى على مخطط النمو مصابين بالسمنة، أما من يقع في النسبة المئوية 85 إلى أقل من 95 فيعتبر مصابًا بزيادة الوزن (لم يصل لمرحلة السمنة بعد).

يجب ملاحظة أن السمنة مرض مزمن معقد، وتساهم العديد من العوامل - بما في ذلك العوامل الوراثية والوضع الاجتماعي والاقتصادي - في سبب اكتساب بعض الأطفال المزيد من الوزن عن غيرهم، وغالبًا ما لا يكون الأمر بسيطًا مثل تناول الطعام ومستويات النشاط.

الآثار الجانبية طويلة المدى للسمنة المبكرة

بغض النظر عن السبب وراء تشخيص السمنة، فإن الدهون الزائدة يمكن أن تجلب مضاعفات صحية مرتبطة بها، وهذه الكيلوجرامات الزائدة تجهد الجسم وتجبره على العمل بجهد أكبر للقيام بوظائفه.

فالسمنة تربة لتطور أمراض أخرى، وتكون مضاعفات السمنة في الأطفال كالآتي:

صحة القلب

يمكن أن يؤثر الوزن الزائد على القلب، مما يجبره على العمل بجهد أكبر لتوزيع الدم حول الجسم الأكبر، ويمكن للسمنة أيضًا أن تغذي عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب مثل ارتفاع ضغط الدم وارتفاع نسبة الكوليسترول.

تزيد السمنة المبكرة من خطر الإصابة بأمراض القلب في وقت لاحق من الحياة، فوجدت الدراسات أن الأطفال الذين لديهم مؤشر كتلة جسم أعلى هم أكثر عرضة بنسبة 40٪ للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية في مرحلة البلوغ.

أفاد الباحثين أن الأطفال الذين لديهم عوامل خطر متعددة مرتبطة بالسمنة - مثل ارتفاع مؤشر كتلة الجسم أو ارتفاع ضغط الدم أو ارتفاع نسبة الكوليسترول - قد يكون لديهم خطر أكبر بنسبة تسع مرات للإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية.

وعندما تربط كل هذه العوامل والمضاعفات معًا، فإنها قد تؤدي إلى أمراض القلب في المستقبل.

مرض السكري

يقوم الجسم بتفكيك الطعام الذي نتناوله إلى جلوكوز (سكر) لتوفير الطاقة التي تحتاجها لتستمر طوال اليوم، ويلعب الأنسولين، وهو هرمون يتم إنتاجه في البنكرياس، دورًا رئيسيًا في تنظيم هذه العملية.

يمكن أن تؤدي السمنة إلى مقاومة الأنسولين، مما يعني أن الجسم لا يستجيب كما ينبغي، ويمكن أن يؤدي هذا إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم (فرط سكر الدم) وتطور مرض السكري.

تظهر الأبحاث أن الأطفال المصابين بالسمنة هم أكثر عرضة للإصابة بمرض السكري مدى الحياة من أولئك الذين لديهم مؤشر كتلة جسم أقل.

يزيد مرض السكري المبكر أيضًا من خطر الإصابة بأمراض القلب، فضلًا عن المضاعفات مثل أمراض الكلى وأمراض العيون وتلف الأعصاب.

أنواع مختلفة من السرطان

إن السمنة في سن مبكرة تخلق بيئة التهابية يبدو أنها تقمع قدرة الجسم على درء السرطان في وقت لاحق من الحياة، وتشير الدراسات إلى أن ارتفاع مؤشر كتلة الجسم أثناء الطفولة قد يزيد من خطر الإصابة بـ:

سرطان الثدي.

سرطان القولون.

لمفوما هودجكين.

سرطان الدم.

بشكل عام، هناك علاقة قوية بين السمنة والسرطان، وتشير مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة إلى أن السمنة وزيادة الوزن تزيد من خطر الإصابة بـ 13 نوعًا مختلفًا من السرطان.

الصحة العقلية

تظهر الأبحاث أن الأطفال المصابين بالسمنة هم أكثر عرضة بنسبة 32٪ للإصابة بالاكتئاب من الأطفال الذين يتمتعون بوزن صحي، هذا الخطر المرتفع للإصابة بالاكتئاب ينتقل إلى مرحلة البلوغ أيضًا.

يمكن أن يؤدي الوزن الزائد أيضًا إلى انخفاض احترام الذات واضطرابات الأكل والقلق الاجتماعي لدى الأطفال، والتي يمكن أن تصبح قضايا مدى الحياة.

وتبين أن الأطفال المصابين بالسمنة قد تكون نوعية حياتهم سيئة للغاية، حتى أنها أسوأ من الأطفال المصابين بالسرطان، وقد يكون لذلك تأثير سلبي للغاية على الصحة العقلية.

السمنة كشخص بالغ

العديد من المشكلات الصحية التي لوحظت لا تقتصر أسباب السمنة على مرحلة مبكرة من العمر، بل إنها غالبًا ما تكون نتيجة ثانوية لاستمرار السمنة حتى مرحلة البلوغ.

ضع في اعتبارك نتائج الدراسة التالية:

55% من الأطفال المصابين بالسمنة يستمرون في الإصابة بالسمنة أثناء فترة المراهقة.

80% من المراهقين المصابين بالسمنة سيظلون مصابين بالسمنة في مرحلة البلوغ.

كيفية علاج الأطفال من السمنة

توجيه الأطفال المصابين بالسمنة نحو وزن صحي يبدأ بتشجيع تغييرات نمط الحياة، وتشمل الخطوات الإيجابية:

تناول طعام صحي، تناول المزيد من الفاكهة والخضروات والأطعمة المصنوعة من الحبوب الكاملة على مائدة العشاء العائلية، وقليل من الأطعمة عالية الدهون أو المصنعة، واستبدل المشروبات السكرية مثل الصودا أو مشروبات الفاكهة بالحليب قليل الدسم.

التحرك أكثر، يميل الأطفال النشطون بدنيًا إلى أن يكون لديهم دهون أقل في الجسم من أولئك الذين يجلسون كثيرًا، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، يحتاج الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 إلى 17 عامًا إلى ساعة واحدة على الأقل من النشاط اليومي، ويجب أن يكون الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 إلى 5 سنوات نشطين طوال اليوم.

الحصول على قسط كافٍ من النوم، الأطفال الذين لا يحصلون على قسط كافٍ من النوم هم أكثر عرضة لزيادة الوزن، وإنشاء روتين وقت النوم المريح يمكن أن يجلب نتائج صحية.

الحد من وقت الشاشة، قم بإيقاف تشغيل الأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر وأجهزة التلفزيون لتشجيع المزيد من النشاط، ويمكن أن يساعد تقليل وقت الشاشة أيضًا في تحسين النوم.

إشراك الأسرة بأكملها، سيكون من الأسهل على الأطفال تبني الاقتراحات إذا رأوا الآخرين يفعلون نفس الشيء.

إذا لم تجلب تعديلات نمط الحياة تغييرات، فتحدث إلى مقدم الرعاية الصحية لطفلك حول خيارات مثل الأدوية التي يمكن أن تساعد في إدارة السمنة.

تجنب استخدام لغة اللوم أو التوبيخ أو التركيز بشكل مبالغ فيه على أرقام الوزن.

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