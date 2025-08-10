حركات يفعلها طفلك تدل على معاناته من إصابة خطيرة

تراقب الأمهات الطفل منذ يوم ولادته من حيث تطوره وحركاته لملاحظة اى مشكلة تظهر عليه ومعالجتها سريعا حفاظا على صحته ونموه بشكل صحى.

وفترة ما بعد الولادة وحتى إتمام عام من عمر الطفل تطرأ عليه تطورات عديدة وايضا يمكن اكتشاف إصابات عديدة لذا يجب الاهتمام بمراقبة تطور حركة الطفل فى هذه الفترة لسرعة علاج اى مشكلة تظهر عليه.

حركات يفعلها طفلك تدل على معاناته بإصابة خطيرة

ويقول الدكتور تامر عبد الحميد استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، إن ليس كل حركة يقوم بها الطفل تكون نشاطا عاديا لأن هناك حركات لو ظهرت على الطفل يجب عرضه على الطبيب فورا لمعرفة السبب وعلاجه حفاظا على صحة الطفل ونموه بشكل صحى، ومن هذه الحركات:-

تشنجات أو اهتزازات متكررة، حيث تهتز يديه أو ساقيه بشكل مفاجئ وبدون سبب، فهذا يمكن أن يكون دليل على وجود مشكلة بالجهاز العصبي للطفل أو اصابته بكهرباء المخ.

ضعف أو قلة الحركة في طرف معين، اذا كان إحدى اليدين أو الساقين لا تتحرك مثل الأخرى أو بها ضعف يجب عرضه على الفور على طبيب مختص.

حركات لا إرادية أو غريبة، مثل لف العين فجأة، أو تحريك الفم أو الجسم بحركات متكررة وغير مفسرة.

تغير مفاجئ في النشاط، من طفل نشيط لكسول أو العكس، أو يبدأ يتخبط كثيرا أثناء المشى.

حركات يفعلها طفلك تدل على إصابة خطيرة

وأضاف عبد الحميد، أنه يجب على كل أم أن تعلم أعراض الضمور العضلي الشوكي (SMA)، لسرعة تشخيص الحالة وتلقى الطفل العلاج سريعا حفاظا على صحته وحركته ونموه بشكل طبيعى.

أعراض الضمور العضلي الشوكي

وتابع، أن الضمور العضلي الشوكي هو مرض وراثي يؤثر على الخلايا العصبية المسؤولة عن حركة العضلات، ويجعل الطفل يفقد قدرته على الحركة تدريجيا، وإذا لم يعالج مبكرا، يمكن أن يؤثر على التنفس والبلع، وأعراضه تبدأ بضعف في حركة الطفل، وصعوبة في الجلوس أو المشي، ورخاوة في العضلات، والتشخيص المبكر هنا هو المفتاح، لأن العلاج موجود وكلما كان مبكرا كلما كان هناك فرص للطفل في حياة طبيعية أفضل، لذا على كل المراقبة حركات الطفل ووفى حالة ظهور أى حركات غريبة تطرأ على الطفل، يجب عرضه على طبيب مختص لتشخيص الحالة ومعرفة السبب لسرعة العلاج، لحماية الطفل من أى مضاعفات خطيرة قد تصل إلى صعوبة حركته نهائيا.

