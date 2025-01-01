بشرى لعلاج السمنة عند الأطفال، توفير حقن أسبوعية قريبا

وجهت الدكتورة شيرين عبد الغفار أستاذ علاج السكر والغدد الصماء نصائح لمرضى السكر بأهمية ضبط الوزن واتباع النظام الغذائي الصحي وممارسة الرياضة بانتظام مشيرة إلى أن مرضى السمنة عليهم تناول أدوية لعلاج السمنة والتي أصبحت متوفرة منها أقراص أو حقن يوميا وقريبا سيتم توفير حقن أسبوعية لعلاج السمنة في الأطفال لتقليل معدلات الإصابة بمرض السكر من النوع الثاني.

الاكتشاف المبكر لحدوث المضاعفات لمنع حدوث إعتلال الشبكية

ونصحت بأهمية الكشف مبكر لمرض السكر وكذلك الاكتشاف المبكر لحدوث المضاعفات لمنع حدوث اعتلال الشبكية يجب فحص قاع العين مؤكدة أن الوقاية خير من العلاج.

و السمنة من الأمراض المزمنة التى تمثل خطورة على الأطفال عند الإصابة بها، حيث تصيب الطفل بأمراض أخرى منها مرضى السكر والقلب وتسبب مضاعفات خطيرة عند الأطفال.

نصائح للوقاية من السمنة عند الأطفال

وجهت وزارة الصحة نصائح للوقاية من السمنة عند الأطفال منها:

١- تغيير السلوك الغذائي للطفل لسلوك غذائي صحي

٢-تقليل تناول الحلوى

٣- تناول وجبات صحية خفيفة مثل الزبادي والفاكهة

٤- تجنب تناول الطعام أمام التليفزيون

٥-تقليل شرب العصائر المعلبة

٦- تقليل تناول المقرمشات

-تقليل تناول الأطعمة المعدة بالدهون المهدرجة خارج المنزل

٨- الاهتمام بممارسة الرياضة



السمنة لدى الأطفال هي حالة صحية معقدة لها أسباب عديدة وتحدث عندما يتجاوز وزن الطفل وزنه الصحي بالنسبة لعمره وطوله.

والتعريف الطبي للسمنة لدى الأطفال هو أن يكون مؤشر كتلة الجسم عند أو أعلى من النسبة المئوية 95 للعمر والجنس لدى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين عامين وما فوق.

تختلف عوامل مؤشر كتلة الجسم لدى الأطفال عن البالغين وبالنسبة للأطفال، يكون مؤشر كتلة الجسم محددًا بالعمر والجنس لأن تركيبات أجسامهم تتغير بشكل طبيعي مع تقدمهم في العمر.

السمنة عند الأطفال

ما مدى انتشار السمنة لدى الأطفال؟

السمنة هي واحدة من الحالات المزمنة الأكثر شيوعا في مرحلة الطفولة، ووفقًا للدراسات التي أجرتها المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) أثرت السمنة على حوالي 19.7% من الأطفال والمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 2 إلى 19 عامًا في الولايات المتحدة، أي حوالي 14.7 مليون طفل ومراهق.

يحتاج الأطفال إلى كمية معينة من السعرات الحرارية للنمو والتطور، ولكن عندما يتناولون سعرات حرارية أكثر مما يستخدمون، يقوم الجسم بتخزين السعرات الحرارية الزائدة على شكل دهون في الجسم

عوامل تزيد من الإصابة بالسمنة

يمكن أن تساهم السلوكيات العائلية المشتركة وعوامل البيئة في الإصابة بالسمنة لدى الأطفال، بما في ذلك:

نوع الطعام الذي يقدمه الآباء

تناول المشروبات المحلاة بالسكر.

تناول كميات أكبر من الطعام.

زيادة سلوك تناول الوجبات الخفيفة من الأطعمة المصنعة للغاية.

تناول الطعام خارج المنزل بدلًا من طهي الوجبات في المنزل.

قلة النشاط البدني

قلة النوم الجيد.

التعرض للتدخين السلبي

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