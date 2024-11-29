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صحة ومرأة

معهد التغذية يحذر من خطورة السمنة عند الأطفال: معرض للإصابة بـ 3 أمراض

سمنة الأطفال، فيتو
سمنة الأطفال، فيتو

حذرت الدكتورة سحر خيري مدير معهد التغذية من إصابة الأطفال بمرض السمنة، مشيرة إلى أن معدلات الإصابة بالسمنة تزيد سنويًّا.

 

خطورة السمنة عند الأطفال 

أشارت أنه يجب علاجها خلال فترة الطفولة مبكرا حتى لا تمثل خطورة على الطفل وتصيبه بأمراض دهون الكبد والدم والسكر كما أن مرض السمنة يمثل عبء اقتصادي على الأسرة في رحلة العلاج.
 

ونصحت بأهمية متابعة نوعية الأكل للطفل وممارسة الرياضة والأكلات البينية بين الوجبات كما أنه يوجد عوامل وراثية في الأطفال تجعلهم لديهم استعداد للإصابة بالسمنة.

 


وأشارت إلى وجود حالات مرضية لإصابة الأطفال بالسمنة من أهم  أسبابها اختلال  الهرمونات.

 

أسباب السمنة عند الأطفال 

وأكدت أن من أسباب السمنة تشمل الأكل غير السليم وغير الصحي وعدم ممارسة الرياضة، لافتة إلى أن التغذية للمولود تبدأ خلال فترة الحمل ونصحت بضرورة عدم الزيادة في الوزن للأم الحامل وتناول غذاء صحي سليم حتى  يؤثر على هرمونات الطفل 
 

وتابعت حديثها: "بعد الولادة يجب الالتزام بالرضاعة الطبيعية أول ساعة ذهبية لأهميتها الغذائية للطفل، مشيرة إلى أن العادات الغذائية للأطفال يكتسبها من الصغر.

السمنة عند الأطفال 
السمنة عند الأطفال 

والسمنة من الأمراض المزمنة التى تمثل خطورة على الأطفال عند الإصابة بها، حيث تصيب الطفل بأمراض أخرى منها مرضى السكر والقلب وتسبب مضاعفات خطيرة عند الأطفال.

 

نصائح للوقاية من السمنة عند الأطفال

وجهت وزارة الصحة نصائح للوقاية من السمنة عند الأطفال منها: 
١- تغيير السلوك الغذائي للطفل لسلوك غذائي صحي

٢-تقليل تناول الحلوى
٣- تناول وجبات صحية خفيفة مثل الزبادي والفاكهة

٤- تجنب تناول الطعام أمام التليفزيون
 ٥-تقليل شرب العصائر المعلبة

٦- تقليل تناول المقرمشات

٧-تقليل تناول الأطعمة المعدة بالدهون المهدرجة خارج المنزل
 ٨- الاهتمام بممارسة الرياضة


 السمنة لدى الأطفال هي حالة صحية معقدة لها أسباب عديدة وتحدث عندما يتجاوز وزن الطفل وزنه الصحي بالنسبة لعمره وطوله.

 

نصائح للوقاية من السمنة عند الأطفال

وجهت وزارة الصحة نصائح للوقاية من السمنة عند الأطفال منها: 
١- تغيير السلوك الغذائي للطفل لسلوك غذائي صحي

٢-تقليل تناول الحلوى
٣- تناول وجبات صحية خفيفة مثل الزبادي والفاكهة

٤- تجنب تناول الطعام أمام التليفزيون
 ٥-تقليل شرب العصائر المعلبة

٦- تقليل تناول المقرمشات
 

٧-تقليل تناول الأطعمة المعدة بالدهون المهدرجة خارج المنزل
 ٨- الاهتمام بممارسة الرياضة


 السمنة لدى الأطفال هي حالة صحية معقدة لها أسباب عديدة وتحدث عندما يتجاوز وزن الطفل وزنه الصحي بالنسبة لعمره وطوله. 

 

والتعريف الطبي للسمنة لدى الأطفال هو أن يكون مؤشر كتلة الجسم  عند أو أعلى من النسبة المئوية 95 للعمر والجنس لدى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين عامين وما فوق.

تختلف عوامل مؤشر كتلة الجسم لدى الأطفال عن البالغين وبالنسبة للأطفال، يكون مؤشر كتلة الجسم محددًا بالعمر والجنس لأن تركيبات أجسامهم تتغير بشكل طبيعي مع تقدمهم في العمر. 

السمنة عند الأطفال 
السمنة عند الأطفال 

ما مدى انتشار السمنة لدى الأطفال؟

السمنة هي واحدة من الحالات المزمنة الأكثر شيوعا في مرحلة الطفولة، ووفقًا للدراسات التي أجرتها المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) أثرت السمنة على حوالي 19.7% من الأطفال والمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 2 إلى 19 عامًا في الولايات المتحدة، أي حوالي 14.7 مليون طفل ومراهق.

 

يحتاج الأطفال  إلى كمية معينة من السعرات الحرارية للنمو والتطور،  ولكن عندما يتناولون سعرات حرارية أكثر مما يستخدمون، يقوم الجسم بتخزين السعرات الحرارية الزائدة على شكل دهون في الجسم 

منها السمنة والتقدم في العمر، عوامل تزيد من فرص الإصابة بسرطان البروستاتا

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عوامل تزيد من الإصابة بالسمنة 

يمكن أن تساهم السلوكيات العائلية المشتركة وعوامل البيئة في الإصابة بالسمنة لدى الأطفال، بما في ذلك:

نوع الطعام الذي يقدمه الآباء 

تناول المشروبات المحلاة بالسكر.

تناول كميات أكبر من الطعام.

زيادة سلوك تناول الوجبات الخفيفة من الأطعمة المصنعة للغاية.

تناول الطعام خارج المنزل بدلًا من طهي الوجبات في المنزل.

قلة النشاط البدني 

قلة النوم الجيد.

التعرض للتدخين السلبي.

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