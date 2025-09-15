الإثنين 15 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مجازاة 8 موظفين بصحة بني سويف لفقدان مستلزمات طبية بـ 138 ألف جنيه

محكمة مجلس الدولة
محكمة مجلس الدولة ببني سويف، فيتو

أصدرت المحكمة التأديبية ببني سويف حكمًا بمجازاة 8 موظفين بقطاع الصحة بمركز الواسطى، بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات إدارية ومالية ترتب عليها فقدان مستلزمات وعهدة طبية تقدر قيمتها بنحو 138 ألف جنيه من الوحدة الصحية بكوم أبو راضي، تضمنت سرقة أجزاء أساسية من كرسي الأسنان وأدوات كهربائية ولوحات إنارة، وهو ما اعتبرته المحكمة إهمالًا جسيمًا وإخلالًا بالواجب الوظيفي.

تفاصيل مجازاة 8 موظفين بصحة بني سويف 

وتعود تفاصيل القضية إلى إحالة النيابة الإدارية بالواسطى شمال محافظة بني سويف، ملف التحقيقات إلى المحكمة التأديبية، عقب ثبوت تقاعس المسئولين بالوحدة الصحية عن الحفاظ على العهدة الطبية وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة عند اكتشاف واقعة السرقة أو أثناء نقل المعدات الطبية لمقر آخر.

وقضت محكمة بني سويف التأديبية، بتغريم أمين مخزن الوحدة "المحال للمعاش" غرامة تعادل نصف أجره الأخير، وخصم خمسة أيام من أجر طبيب أسنان، وخصم ثلاثة أيام من أجر كل من فنيي الصيانة ومراجعي العهد، وخصم يومين من أجر مدير إدارة الواسطى الصحية، وخصم سبعة أيام من أجر إحدى الممرضات.

فقدان مستلزمات طبية بـ138 ألف جنيه ببني سويف

وأوضحت تأديبية بني سويف، في حيثيات حكمها أن أقوال أمين المخزن حول إبلاغه الشرطة والجهات المختصة جاءت مرسلة دون مستندات، مؤكدة أنه المسؤول المباشر عن العهدة بحكم حيازته لمفاتيح المخزن. 

كما اعتبرت محكمة بني سويف التأديبية، أن طبيب الأسنان والفنيين والمراجعين ومدير الإدارة والممرضة قد تقاعسوا عن أداء مهامهم، سواء في المتابعة أو الصيانة أو الإشراف أو تدوين العهدة في الدفاتر الرسمية، وأن اعتراف بعضهم بالتقصير يمثل دليلًا قاطعًا على مسئوليتهم.

وشددت محكمة بني سويف التأديبية، على أن ما ارتكبه الموظفون يمثل مخالفات خطيرة تستوجب المساءلة، مستندة إلى المادة 45 من لائحة المخازن التي تقرر مسئولية أمناء المخازن وأرباب العهد عن الأصناف في عهدتهم، ولا تسقط عنهم إلا في حالة القوة القاهرة، مؤكدة أن توقيع الجزاءات بحقهم يهدف إلى تحقيق الردع والحفاظ على المال العام.

تشريح وسحب عينات، تحرك عاجل من الصحة والنيابة في واقعة وفاة شقيقين ببني سويف

الثلاثاء، فتح باب تظلمات توزيع المعلمين الجدد بمسابقة الـ30 ألف ببني سويف

وفاة شقيقين بأعراض غامضة تثير الحزن والقلق في قرية السعادنة ببني سويف

محافظة بني سويف يستجيب لشكاوى الأهالي من تجمعات مياه مجهولة المصدر

سكرتير بني سويف يبحث تطوير مركز تدريب الحاسب الآلي

محافظ بني سويف يكرم وكيل مديرية التموين بعد ترقيته وكيلا للوزارة بالفيوم

محافظ بني سويف يشيد بجهود الإسعاف خلال تعطل خط الطوارئ 123

عطل مفاجئ في خدمات الإسعاف ببني سويف والمحافظ يعلن أرقاما بديلة

ساعتان يوميا، قطع الكهرباء عن بني سويف لمدة 4 أيام للصيانة

محافظ بني سويف: إزالة 661 حالة تعدٍ ضمن حملة استرداد أراضي الدولة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بني سويف محافظة بني سويف اخبار محافظة بني سويف محافظ بني سويف ببنى سويف جامعة بني سويف محكمة بني سويف التأديبية صحة بني سويف

مواد متعلقة

تشريح وسحب عينات، تحرك عاجل من الصحة والنيابة في واقعة وفاة شقيقين ببني سويف

الثلاثاء، فتح باب تظلمات توزيع المعلمين الجدد بمسابقة الـ30 ألف ببني سويف

وفاة شقيقين بأعراض غامضة تثير الحزن والقلق في قرية السعادنة ببني سويف

محافظة بني سويف يستجيب لشكاوى الأهالي من تجمعات مياه مجهولة المصدر

سكرتير بني سويف يبحث تطوير مركز تدريب الحاسب الآلي

محافظ بني سويف يكرم وكيل مديرية التموين بعد ترقيته وكيلا للوزارة بالفيوم

محافظ بني سويف يشيد بجهود الإسعاف خلال تعطل خط الطوارئ 123

عطل مفاجئ في خدمات الإسعاف ببني سويف والمحافظ يعلن أرقاما بديلة

الأكثر قراءة

ظهرت الآن، نتيجة المرحلة الثانية لتنسيق رياض الأطفال بالقاهرة

كلمة مصر في قمة الدوحة، السيسي يستعرض رؤية القاهرة تجاه مستجدات الأوضاع بالشرق الأوسط

الأهلي يصارع الزمن لحسم المفاوضات مع السويسري فيشر

السيسي يبحث تعزيز التعاون والتنسيق مع قادة قمة الدوحة

يخفي خطط حرب غزة عن الجيش، رئيس الأركان الإسرائيلي يهاجم نتنياهو في جلسة بالكنيست

أبرز الحاضرين والغائبين في القمة العربية الإسلامية الطارئة بالدوحة

المتهمة بقتل أطفال دلجا لـ المحكمة: عملت كده علشان ضرتي كانت عايزة جوزي يطلقني

تفسير رؤية الخروف في المنام وعلاقتها بالنجاح والتفوق في العمل

خدمات

المزيد

سعر الأرز بالأسواق اليوم الإثنين 15-9-2025

سعر الدولار أمام الجنيه في بداية تعاملات اليوم الإثنين 15-9-2025

استقرار سعر الأرز بالأسواق اليوم

استقرار سعر الألومنيوم بالسوق المحلية اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

أسعار الكتب المدرسية للمدارس التجريبية للعام الدراسي 2025-2026 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بالأحاديث، مزايا حافظ القرآن الكريم في الدنيا

من قصص القرآن الكريم، هروب موسى من مصر بعد قتل المصري

تفسير رؤية الخروف في المنام وعلاقتها بالنجاح والتفوق في العمل

المزيد
الجريدة الرسمية
ads