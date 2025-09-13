ساعتان يوميا، قطع الكهرباء عن بني سويف لمدة 4 أيام للصيانة

أعلن قطاع الكهرباء ببني سويف، عن فصل التيار الكهربائي لمدة ساعتين يوميًا من الساعة 6 صباحًا حتى الساعة 8 صباحًا، خلال الفترة من الإثنين حتى الخميس 15 حتى 18 سبتمبر الجاري، وذلك لإجراء أعمال الصيانة ورفع كفاءة الشبكات والمحولات وصيانة المغذيات بمناطق الجامعة والتشييد والبناء والزهور والبنان.

فصل الكهرباء عن مدينة بني سويف لمدة 4 أيام متتالية

وأكدت محافظة بني سويف، في بيان لها، أنه سيتم فصل التيار يوم الإثنين 15 سبتمبر عن جزء من منطقة أرض الحرية بجوار جامعة بني سويف والبنك الزراعي، وجزء من برج الإشارات والمنطقة أمام معرض شباب مصر وبرج الحياة وبرج زيزينيا وبنزينة الجمهورية، وجزء من شارع الجمهورية ومستشفى أمان الحياة.

ويوم الثلاثاء 16 سبتمبر يشمل الانقطاع مبنى التشييد والبناء ومحطة كارجاس وعزبة بلبل ومبنى مديرية الطب البيطري ومبنى الزراعة ومحطة مجاري بلبل ومبنى التلقيح الصناعي والتنمية الريفية والتدريب الحرفي وعزبة أبو بكر.

أما يوم الأربعاء 17 سبتمبر فسيمتد الفصل إلى منطقة الزهور أمام مستشفى الصدر ومستشفى الرواد للعيون والمنطقة خلف مستشفى الرواد وبرج كيور الطبي وعزبة كيرولس على الطريق الدائري، ويوم الخميس 18 سبتمبر يتم قطع التيار عن جزء من منطقة مقبل أمام بنك مصر والمنطقة أمام بنك الإسكندرية وبرج صفوة الأطباء ومستشفى سانت تريز وبرج الحرمين بمقبل.

قطاع الكهرباء يعتذر لأهالي مدينة بني سويف

وقدّم قطاع كهرباء بني سويف، اعتذاره للمواطنين عن هذا الانقطاع، مؤكدًا أن أعمال الصيانة تأتي في إطار تحسين ورفع كفاءة الخدمة المقدمة للمواطنين، مناشدًا المتأثرين بالقطع المؤقت اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية خلال فترات فصل التيار.

