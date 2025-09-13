السبت 13 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

ساعتان يوميا، قطع الكهرباء عن بني سويف لمدة 4 أيام للصيانة

انقطاع الكهرباء،
انقطاع الكهرباء، فيتو

أعلن قطاع الكهرباء ببني سويف، عن فصل التيار الكهربائي لمدة ساعتين يوميًا من الساعة 6 صباحًا حتى الساعة 8 صباحًا، خلال الفترة من الإثنين حتى الخميس 15 حتى 18 سبتمبر الجاري، وذلك لإجراء أعمال الصيانة ورفع كفاءة الشبكات والمحولات وصيانة المغذيات بمناطق الجامعة والتشييد والبناء والزهور والبنان.

فصل الكهرباء عن مدينة بني سويف لمدة 4 أيام متتالية 

وأكدت محافظة بني سويف، في بيان لها، أنه سيتم فصل التيار يوم الإثنين 15 سبتمبر عن جزء من منطقة أرض الحرية بجوار جامعة بني سويف والبنك الزراعي، وجزء من برج الإشارات والمنطقة أمام معرض شباب مصر وبرج الحياة وبرج زيزينيا وبنزينة الجمهورية، وجزء من شارع الجمهورية ومستشفى أمان الحياة.

ويوم الثلاثاء 16 سبتمبر يشمل الانقطاع مبنى التشييد والبناء ومحطة كارجاس وعزبة بلبل ومبنى مديرية الطب البيطري ومبنى الزراعة ومحطة مجاري بلبل ومبنى التلقيح الصناعي والتنمية الريفية والتدريب الحرفي وعزبة أبو بكر.

أما يوم الأربعاء 17 سبتمبر فسيمتد الفصل إلى منطقة الزهور أمام مستشفى الصدر ومستشفى الرواد للعيون والمنطقة خلف مستشفى الرواد وبرج كيور الطبي وعزبة كيرولس على الطريق الدائري، ويوم الخميس 18 سبتمبر يتم قطع التيار عن جزء من منطقة مقبل أمام بنك مصر والمنطقة أمام بنك الإسكندرية وبرج صفوة الأطباء ومستشفى سانت تريز وبرج الحرمين بمقبل.

قطاع الكهرباء يعتذر لأهالي مدينة بني سويف

وقدّم قطاع كهرباء بني سويف، اعتذاره للمواطنين عن هذا الانقطاع، مؤكدًا أن أعمال الصيانة تأتي في إطار تحسين ورفع كفاءة الخدمة المقدمة للمواطنين، مناشدًا المتأثرين بالقطع المؤقت اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية خلال فترات فصل التيار.

محافظ بني سويف: إزالة 661 حالة تعدٍ ضمن حملة استرداد أراضي الدولة

قطع المياه عن 3 قرى لإحلال وتجديد محطة رفع أبوصير ببني سويف

محافظ بني سويف يتابع استعدادات الصحة لحملة "بداية" لتنظيم الأسرة

تدشين أول عيادة للتغذية العلاجية للأطفال بمستشفيات جامعة بني سويف

مدير البحث الجنائي ببني سويف يسدد ديون 3 غارمين ويعيد حريتهم

تحرير 379 محضرًا صحيًا في حملات على المنشآت الغذائية ببني سويف

بسبب وجبة أرز ولحمة وبطاطس، إصابة 5 أفراد من أسرة واحدة باشتباه تسمم ببني سويف

إزالة 555 حالة تعد في حملات المرحلة الثانية من الموجة 27 ببني سويف

قافلة طبية شاملة تعالج 2300 حالة مجانا بقرية غياضة في بني سويف

محافظ بني سويف يؤكد جاهزية المدارس لتطبيق نظام شهادة البكالوريا

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بني سويف محافظة بني سويف ببنى سويف محافظ بني سويف جامعة بني سويف اخبار محافظة بني سويف

مواد متعلقة

محافظ بني سويف: إزالة 661 حالة تعدٍ ضمن حملة استرداد أراضي الدولة

قطع المياه عن 3 قرى لإحلال وتجديد محطة رفع أبوصير ببني سويف

محافظ بني سويف يتابع استعدادات الصحة لحملة "بداية" لتنظيم الأسرة

تدشين أول عيادة للتغذية العلاجية للأطفال بمستشفيات جامعة بني سويف

الأمن يكشف ملابسات تمزيق عاطل لملابس سائق أجرة أمام المارة بالإسكندرية

تحرير 379 محضرًا صحيًا في حملات على المنشآت الغذائية ببني سويف

بسبب وجبة أرز ولحمة وبطاطس، إصابة 5 أفراد من أسرة واحدة باشتباه تسمم ببني سويف

إزالة 555 حالة تعد في حملات المرحلة الثانية من الموجة 27 ببني سويف

الأكثر قراءة

التموين: بدء حذف 4 فئات من بطاقات الدعم واستثناء أصحاب السيارات من القرار

الداخلية تكشف تفاصيل جديدة فى واقعة القبض على أخطر تاجر مخدرات بحدائق القبة (فيديو)

الديون وتخفيضها

غدا، إطلاق استمارة إلكترونية لتحديث بيانات بطاقات التموين

البيضاء تغازل المواطنين، سعر الفراخ اليوم السبت 13 سبتمبر 2025 (آخر تحديث)

تسللوا لسرقته، القبض على 4 سودانيين أنهوا حياة شخص داخل شقته بالشوم في المعادي

الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة الحارة

شريف عبد المنعم يكشف مفاجأة لجماهير الأهلي بشأن رئاسة الخطيب للقلعة الحمراء

خدمات

المزيد

استقرار سعر الأرز بالأسواق اليوم السبت

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم السبت في الأسواق

سعر كيلو الأرز اليوم السبت

ارتفاع سعر جرام الذهب مساء اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

رحلة صعود أسعار الذهب عيار 21 محليًّا خلال 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أنام عن صلاة الفجر فهل يصح تأديتها بعد شروق الشمس، وهل علي إثم؟ الأزهر يجيب

هل حفظ القرآن الكريم فرض عين، وما فضله؟

متى تُصلّى صلاة الاستخارة؟ أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads