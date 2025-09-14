محافظة بني سويف يستجيب لشكاوى الأهالي من تجمعات مياه مجهولة المصدر

أعلنت محافظة بني سويف أن حمادة راضي، رئيس مركز ومدينة الواسطى، تابع ميدانيًا أعمال الاستجابة لشكاوى بعض أهالي قرية قمن العروس بشأن تجمعات لمياه مجهولة المصدر في منطقة مسجد أبو العمران، وذلك تنفيذًا لتكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بسرعة التعامل مع مثل هذه المشكلات الطارئة التي قد تؤثر على حياة المواطنين أو تعطل مصالحهم اليومية.

محافظة بني سويف يستجيب لشكاوى الأهالي من مياه مجهولة المصدر

وأوضحت محافظة بني سويف، أنه جرى الدفع بمعدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى لرفع كميات المياه المتراكمة بشكل عاجل، بما يساهم في التيسير على حركة المواطنين والحد من أي أضرار قد تنجم عن استمرار تجمعات المياه في تلك المنطقة، وذلك في إطار الاستجابة السريعة لشكاوى الأهالي وتفعيل قنوات التواصل المباشر معهم.

مياه مجهولة المصدر بقرية قمن العروس بمركز الواسطى ببني سويف

وفي السياق ذاته، تم التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، لإرسال فرقها الفنية المختصة إلى موقع المشكلة للكشف على الوصلات المنزلية بالمنطقة، والتأكد من سلامتها وعدم وجود أعطال أو تسربات يمكن أن تكون سببًا في تلك التجمعات، بجانب بدء دراسة شاملة لتحديد الأسباب الحقيقية لظهور المياه في هذا الموقع، تمهيدًا لوضع حلول جذرية ونهائية تضمن عدم تكرار المشكلة مستقبلًا.

رئيس الواسطى يعاين شكاوى الأهالي من مياه مجهولة المصدر

وأكدت محافظة بني سويف، أن المتابعة الميدانية لرئيس المدينة تمت بمرافقة رئيس قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بالواسطى ورئيس القرية، إلى جانب المختصين من الوحدة المحلية وشركة المياه، وذلك لضمان التنسيق الكامل بين كافة الجهات التنفيذية المعنية، بما يسهم في سرعة التعامل مع الشكاوى ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشددت محافظة بني سويف، على أن مثل هذه الاستجابات العاجلة تأتي ضمن خطة متكاملة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بضرورة الاهتمام بشكاوى المواطنين والتعامل معها على الفور، مؤكدة أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تواصل العمل الميداني لرصد المشكلات، والتدخل الفوري لإزالتها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

