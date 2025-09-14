محافظ بني سويف يكرم وكيل مديرية التموين بعد ترقيته وكيلا للوزارة بالفيوم

كرّم الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، المهندس جمعة علي عبد الحفيظ، وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، وذلك بمناسبة ترقيته وتوليه منصب وكيل وزارة التموين بمحافظة الفيوم.

محافظ بني سويف يُكرم وكيل تموين الفيوم الجديد

وأهدى محافظ بني سويف، درع المحافظة تقديرًا لجهوده وأدائه المتميز خلال فترة عمله بأجهزة وإدارات مديرية التموين، وما قدمه من مساهمة بارزة في تنفيذ خطة المحافظة للنهوض بالقطاع التمويني، مؤكدًا على ثقته في أن يكون خير سفير لأبناء بني سويف المتميزين في موقعه الجديد.

من جانبه، أعرب المهندس جمعة عبد الحفيظ، عن خالص تقديره لـ محافظ بني سويف على هذه اللفتة الكريمة وحرصه على تكريمه، مشيرًا إلى أن فترة عمله بالمديرية كانت من أهم الفترات التي يعتز بها، حيث وجد خلالها كل الدعم والتعاون من زملائه أعضاء الجهاز التنفيذي في تنفيذ المهام والخطط والمبادرات التي كانت المديرية طرفًا رئيسيًا وشريكًا فاعلًا فيها ضمن خطة الدولة التنموية والخدمية.

السيرة الذاتية لوكيل تموين الفيوم الجديد

تجدر الإشارة إلى أن المهندس جمعة عبد الحفيظ، من أبناء قرية منيل موسى بمركز ببا، وحاصل على بكالوريوس العلوم الزراعية من جامعة عين شمس، وشغل العديد من المناصب القيادية في قطاع التموين، منها مدير الرقابة التموينية والرقابة على المطاحن، ثم وكيلًا لمديرية التموين ببني سويف.

كما شارك في عدد من اللجان المهمة، أبرزها عضوية اللجنة العليا المشرفة على منظومة توريد القمح، التي ساهمت في تواجد محافظة بني سويف خلال السنوات الأخيرة ضمن المحافظات الأعلى توريدًا للقمح على مستوى الجمهورية.

