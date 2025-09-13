محافظ بني سويف: إزالة 661 حالة تعدٍ ضمن حملة استرداد أراضي الدولة

أعلنت محافظة بني سويف عن إزالة 661 حالة تعدٍ على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، وذلك بعد مرور أسبوعين على بدء المرحلة الثانية من الموجة الـ27 لإزالة التعديات، التي تُنفذ تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وفي إطار توجيهات القيادة السياسية بضرورة الاستمرار في جهود الحفاظ على أملاك الدولة ومواجهة كافة أشكال التعدي والبناء المخالف.

إزالة 661 حالة تعدٍ ببني سويف

وأوضح بيان صادر عن المحافظة أن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، تابع سير العمل في الحملات المكثفة التي انطلقت في 30 أغسطس الماضي، وتستمر حتى 26 سبتمبر الجاري، مؤكدًا أن إجمالي ما تم تنفيذه حتى الخميس 11 سبتمبر وصل إلى 661 حالة إزالة، بواقع 345 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة، و316 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية، وذلك من خلال تنسيق كامل بين الأجهزة التنفيذية وجهات الولاية المعنية وبدعم من الأجهزة الأمنية.

وأشار التقرير الذي ناقشه محافظ بني سويف، إلى أن العمل يتم وفق برنامج زمني محدد، بما يضمن التنفيذ الفعّال لقرارات الإزالة، مع المتابعة الميدانية المستمرة لمراكز ومدن المحافظة للتأكد من الالتزام بتعليمات الدولة في هذا الشأن، ولضمان عدم عودة التعديات مرة أخرى.

حملة لإسترداد أراضي الدولة

الجدير بالذكر أن الموجة الـ27 لإزالة التعديات تُنفذ على ثلاث مراحل متتالية خلال أشهر أغسطس وسبتمبر وأكتوبر من العام الجاري، حيث انطلقت المرحلة الأولى خلال الفترة من 9 إلى 22 أغسطس، وأسفرت عن إزالة 849 حالة تعدٍ، بينما تُنفذ المرحلة الثانية في الفترة من 30 أغسطس حتى 26 سبتمبر، على أن تختتم الحملة بالمرحلة الثالثة من 4 إلى 24 أكتوبر المقبل.

وأكد محافظ بني سويف، أن الدولة عازمة على استرداد كامل حقوقها والحفاظ على الرقعة الزراعية من التآكل، مشددًا على عدم التهاون في مواجهة أي مخالفة جديدة، واستمرار التنسيق بين جميع الجهات لضمان نجاح الحملة وتحقيق أهدافها في حماية أملاك الدولة وحقوق المواطنين.

