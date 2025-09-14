الأحد 14 سبتمبر 2025
الثلاثاء، فتح باب تظلمات توزيع المعلمين الجدد بمسابقة الـ30 ألف ببني سويف

محافظ بني سويف ووكيل التعليم، فيتو

اعتمد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف المذكرة المقدمة من مديرية التربية والتعليم بشأن فتح باب التظلمات للمعلمين الجدد من دفعة 30 ألف معلم، والتي تضمنت فتح الباب أمام المعلمين من المرحلتين الثالثة والرابعة، إلى جانب بعض المعلمين من المرحلة الثانية، وذلك استجابةً لمطالب عدد كبير منهم بتمكينهم من تقديم تظلمات على التوزيعات التي جرت خلال الفترة الماضية.

الثلاثاء.. فتح باب تظلمات مسابقة الـ30 ألف ببني سويف

وأكدت محافظة بني سويف، في بيان لها، أنه بموجب القرار، تقرر أن يبدأ تلقي طلبات التظلم اعتبارًا من يوم الثلاثاء 16 سبتمبر 2025 ولمدة أسبوع كامل، عبر رابط إلكتروني تخصصه مديرية التربية والتعليم، بهدف التيسير على المعلمين وضمان سهولة الإجراءات بعيدًا عن التعقيدات الروتينية، بما يحقق سرعة البت في الطلبات وضمان الشفافية والعدالة.

تشكيل لجنة لمراجعة تظلمات مسابقة الـ30 ألف ببني سويف

وتابع بيان محافظة بني سويف: "كما شمل القرار اعتماد تشكيل لجنة موسعة برئاسة وكيل مديرية التربية والتعليم وعضوية مدير عام التعليم العام وأعضاء اللجنة المشكلة بالقرار الوزاري السابق، مع توسيع عضوية اللجنة لتشمل ممثلين من الموارد البشرية والتفتيش والشئون القانونية من ديوان عام المحافظة، وذلك لضمان الحياد الكامل والتدقيق الشامل في مراجعة جميع الطلبات، وتكلف اللجنة بإعداد تقرير تفصيلي بنتائج الفحص ورفعه إلى السيد المحافظ خلال 10 أيام من غلق باب التقديم، تمهيدًا لاتخاذ القرارات النهائية المناسبة".

 

وأكد محافظ بني سويف، أن هذه الخطوة تأتي في إطار الحرص على رفع العبء عن المعلمين الجدد، وضمان التوزيع الأمثل لهم بما يتوافق مع الاحتياجات الفعلية للإدارات التعليمية المختلفة، مشددًا على أن المحافظة لن تدخر جهدًا في دعم العملية التعليمية وتذليل العقبات التي تواجه المعلمين، باعتبارهم الركيزة الأساسية في تحسين جودة التعليم.

 

وأشار محافظ بني سويف، إلى أن القرار يستهدف معالجة حالات العجز والزيادة في بعض الإدارات التعليمية، وتقليل الاعتماد على الاستعانة بمدرسين بالأجر المؤقت، بما يسهم في استقرار وانتظام سير الدراسة منذ بدايتها، خاصةً مع اقتراب انطلاق العام الدراسي الجديد.

 

وتجدر الإشارة إلى أن إجمالي عدد المعينين المشمولين بالقرار بلغ 1373 معلمًا، حيث جرى توزيع 695 داخل إداراتهم التعليمية و678 خارجها، وذلك وفقًا لاحتياجات كل إدارة، وقد سبق أن شكلت المديرية لجنة من الموجهين العموم والموجهين الأوائل والتنسيقات المختصة بالإدارات التعليمية، والتي قامت بحصر العجز والزيادة وإجراء التوزيع وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة.

