محافظ بني سويف يشيد بجهود الإسعاف خلال تعطل خط الطوارئ 123

أشاد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بجهود فرع هيئة الإسعاف بالمحافظة في ضمان انتظام الخدمة خلال فترة العطل الفني الذي تعرض له خط الطوارئ (123)، مؤكدًا أن سرعة الاستجابة وتوفير البدائل كان لهما دور بارز في عدم تأثر المواطنين بهذا الانقطاع المؤقت، الذي امتد ليشمل عددًا من محافظات الجمهورية.

محافظ بني سويف يشيد بالإسعاف وغرف الطوارئ

وأوضح محافظ بني سويف أن غرف العمليات والطوارئ بالمحافظة عملت بكامل طاقتها خلال فترة التوقف، حيث تم تفعيل خطة الطوارئ للتعامل مع البلاغات الواردة على الأرقام البديلة، إضافة إلى خطة الانتشار الحر لسيارات الإسعاف على الطرق والمحاور، وهو ما ساهم في سرعة التحرك والوصول إلى الحالات الطارئة في وقت قياسي.

وأشار محافظ بني سويف إلى أن المنظومة الصحية بالمحافظة أثبتت جاهزيتها في مواجهة الظروف الطارئة، مشيدًا بدور الدكتور هاني همام، مدير فرع هيئة الإسعاف ببني سويف، الذي قاد غرفة الأزمات على مدار الساعة، ونجح في ضمان استمرارية الخدمة دون انقطاع.

كما أشاد محافظ بني سويف بالتعاون والتنسيق المستمر بين مديرية الصحة وهيئة الإسعاف، والذي انعكس في متابعة دقيقة من الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة، ورفع تقارير فورية للمحافظ حول الموقف أولًا بأول، إلى أن أُعيدت الخدمة للانتظام بنجاح وبصورة طبيعية وبكامل طاقته.

محافظة بني سويف تعلن أرقام بديلة لخدمات الإسعاف

وكانت محافظة بني سويف قد أعلنت في بيان لها، في وقت سابق، عن تخصيص أرقام هواتف أرضية ومحمولة وواتس آب للتواصل مع المرفق، بجانب خط النجدة (122) والخط الساخن المؤقت لمركز السيطرة والطوارئ، حتى عودة الخدمة بخط (123) للعمل بكامل طاقته، وشملت الأرقام الأرضية: 0822137429 – 0822137431 – 0822137234 – 0822344916 – 0822137228، بالإضافة إلى أرقام الموبايل: 01098655444 (مدير فرع الإسعاف) – 01204313444 – 01152231196.

وقد أعلن فرع هيئة الإسعاف ببني سويف، عن عودة خدمة خط الطوارئ (123) للعمل بكامل طاقته بعد الانتهاء من أعمال الإصلاح الفني، مؤكدًا أن استقبال البلاغات يجري الآن بصورة طبيعية ومنتظمة، بما يضمن سرعة التعامل مع الحالات الطارئة.

