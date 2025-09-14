وفاة شقيقين بأعراض غامضة تثير الحزن والقلق في قرية السعادنة ببني سويف

خيّم الحزن على أهالي قرية السعادة التابعة لمركز بني سويف، عقب وفاة شقيقين في أقل من 48 ساعة متأثرين بأعراض صحية غامضة، الأمر الذي أثار حالة من القلق والترقب داخل القرية انتظارًا لنتائج الفحوصات الطبية لمعرفة طبيعة المرض المفاجئ.

وفاة شقيقين بأعراض غامضة ببني سويف

البداية كانت بوفاة الطفل مروان محمود عبد الصمد، البالغ من العمر 10 سنوات، بعدما ظهرت عليه أعراض سخونة شديدة وارتفاع ملحوظ في درجة الحرارة صاحبها التهاب حاد بالمخ، وفق ما أكدته تقارير طبية أولية.

ولم تمض سوى ساعات حتى أصيب شقيقه الأكبر إسلام محمود عبد الصمد، البالغ 25 عامًا، بنفس الأعراض المماثلة، ليلقى حتفه هو الآخر بعد يوم واحد فقط من وفاة شقيقه الأصغر.

حزن وقلق في قرية السعادنة ببني سويف

الحادثة المأساوية فتحت باب التساؤلات بين الأهالي، الذين شبه بعضهم ما حدث بحالات غامضة مشابهة شهدتها مناطق أخرى من قبل.

وقد سادت حالة من الذهول والقلق بين أهالي القرية الذين لم يتوقعوا أن تخطف الأعراض المفاجئة حياتين في بيت واحد خلال فترة وجيزة.

مصادر طبية ببني سويف أشارت إلى أن الأعراض التي ظهرت على الشقيقين تمثلت في ارتفاع حاد بدرجة الحرارة مصحوبًا باضطراب شديد في وظائف المخ، وهو ما يستدعي فحوصات دقيقة للتأكد من طبيعة الميكروب أو الفيروس المسبب، فيما تواصل الأجهزة الصحية في بني سويف متابعة الموقف عن كثب، مع إرسال عينات للفحص المعملي للتوصل إلى تشخيص نهائي.

من جانبهم، طالب الأهالي بسرعة إعلان نتائج التحاليل لطمأنتهم، مؤكدين أن الحزن يخيم على القرية بأكملها بعد رحيل الشقيقين في مشهد مؤلم، لا سيما وأن الوفاة جاءت في سنين عمر مختلفة، مما زاد من غموض الموقف، متسائلين: ما هو المرض الغامض الذي خطف حياة مروان وإسلام خلال يومين فقط؟

