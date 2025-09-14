تشريح وسحب عينات، تحرك عاجل من الصحة والنيابة في واقعة وفاة شقيقين ببني سويف

تحركت مديرية الصحة ببني سويف بشكل عاجل عقب واقعة وفاة شقيقين صغيرين بقرية السعادنة التابعة لمركز بني سويف، والتي أثارت حالة من الحزن والقلق بين الأهالي.

سحب عينات من الطعام والمياه

حيث انتقلت لجنة من الطب الوقائي مديرية الصحة ببني سويف إلى منزل الأسرة فور إخطارها بالواقعة، وقامت بسحب عينات من الطعام والمياه المستخدمة داخل المنزل، إلى جانب عينات من أفراد الأسرة المقيمين مع الطفلين، وذلك لإرسالها إلى معامل وزارة الصحة لفحصها والتأكد من خلوها من أي ملوثات قد تكون وراء ما حدث.

وأكدت مديرية الصحة ببني سويف، أن الإجراءات تأتي تنفيذًا لتعليمات النيابة العامة، وحرصًا على كشف ملابسات الحادث وبيان السبب الحقيقي للوفاة، مشيرة إلى أن نتائج التحاليل والتقارير المعملية ستحدد بشكل قاطع ما إذا كانت هناك شبهة تسمم غذائي أو إصابة مرضية مفاجئة.

تشريح جثمان الطفل الثاني قبل دفنه

ويأتي هذا التحرك تزامنًا مع قرار النيابة العامة ببني سويف بتشريح جثمان الطفل الثاني قبل دفنه، للتأكد من الأسباب الطبية أو الجنائية المحتملة، في ظل متابعة دقيقة من الأجهزة الأمنية التي تجري تحرياتها حول الواقعة لحين صدور النتائج النهائية.

