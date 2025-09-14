سكرتير بني سويف يبحث تطوير مركز تدريب الحاسب الآلي

ترأس اللواء حازم عزت، السكرتير العام لـ محافظة بني سويف، الاجتماع الدوري لمجلس إدارة مركز تدريب علوم الحاسب الآلي وتكنولوجيا المعلومات التابع لديوان عام المحافظة، وذلك في ضوء تكليفات الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بمتابعة سير العمل بالمراكز التدريبية التابعة للمحافظة، بما يواكب خطط الدولة في مجال التحول الرقمي وتنمية مهارات الشباب.

اجتماع لبحث تطوير مركز تدريب الحاسب الآلي ببني سويف

جاء الاجتماع بحضور، كل من: عامر نصر الدين، مدير مركز التدريب، ومحمد أبو الفتوح، مدير الشؤون القانونية، وهيثم محمد، مدير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالديوان العام، حيث تمت مناقشة تقرير الأداء الشهري للمركز عن شهر أغسطس، والذي تضمن تفاصيل الدورات التدريبية التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية، وأعداد المستفيدين، ومستوى الإقبال عليها.

وأكد السكرتير العام لـ محافظة بني سويف، على أهمية الاستمرار في تنويع البرامج التدريبية المقدمة بالمركز، بحيث تغطي مختلف الاحتياجات العملية والمهنية التي يتطلبها سوق العمل، مشددًا على ضرورة إدراج برامج متخصصة في مجالات الحاسب الآلي الحديثة، مثل الأمن السيبراني، البرمجة، تحليل البيانات، والتحول الرقمي، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو الرقمنة وبناء قدرات بشرية قادرة على المنافسة.

كما ناقش الاجتماع الموقف المالي للمركز، وآلية تعزيز موارده من خلال التوسع في عقد شراكات مع الجهات والمؤسسات المختلفة، بجانب زيادة التعاون مع الجامعات والمعاهد ومؤسسات المجتمع المدني، لتوسيع قاعدة المستفيدين وضمان استدامة الخدمات التدريبية.

تأهيل الشباب والخريجين المهارات التي يحتاجها سوق العمل

واستعرض مجلس الإدارة نتائج تقييم آراء المتدربين بعد انتهاء البرامج التدريبية، حيث تم رصد نسبة رضا مرتفعة حول جودة التدريب والمحتوى العلمي، وأكد السكرتير العام على أهمية الاستفادة من هذه الملاحظات لتطوير الأداء بشكل مستمر، وتحقيق أعلى درجات الكفاءة في تقديم الخدمة التدريبية.

وشدد السكرتير العام ببني سويف، على أن مركز تدريب علوم الحاسب الآلي يمثل رافدًا أساسيًا في منظومة بناء القدرات بـ محافظة بني سويف، مؤكدًا حرص المحافظة على دعمه وتوفير الإمكانات اللازمة لتطوير خدماته، ليظل نافذة متميزة لتأهيل الشباب والخريجين على أحدث المهارات التي يحتاجها سوق العمل المحلي والإقليمي.

