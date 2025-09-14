عطل مفاجئ في خدمات الإسعاف ببني سويف والمحافظ يعلن أرقاما بديلة

وجه الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، فرع هيئة الإسعاف بالمحافظة بالتنسيق مع إدارة الإعلام بديوان عام المحافظة، لإخطار المواطنين بآلية الحصول على خدمات الإسعاف، لحين عودة خط الطوارئ (123) للعمل بكامل طاقته، وذلك عقب حدوث عطل فني مفاجئ أدى إلى تأثر الخدمة بشكل مؤقت على مستوى بعض محافظات الجمهورية.

محافظ بني سويف يعلن أرقام بديلة لخدمات الإسعاف

وأكد محافظ بني سويف، على أهمية اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان سرعة استجابة سيارات الإسعاف لبلاغات المواطنين، وتوفير وسائل بديلة للتواصل مع المرفق خلال فترة توقف الخدمة، مشددًا على استمرار الجاهزية الكاملة لغرف العمليات والطوارئ لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح وإعادة تشغيل الخط.

من جانبه، أوضح الدكتور هاني همام مدير فرع إسعاف بني سويف، أنه يجري تنفيذ خطة انتشار على مدار الساعة تغطي كافة أنحاء المحافظة، من خلال تفعيل خطة الانتشار الحر لسيارات الإسعاف على كافة الطرق والمحاور، مع إمكانية تواصل المواطنين في حالات الطوارئ عبر الأرقام البديلة.

الأرقام البديلة لخدمات الإسعاف ببني سويف

وتشمل الأرقام الأرضية: 0822137429 – 0822137431 – 0822137234 – 0822344916 – 0822137228. كما يمكن التواصل عبر أرقام الموبايل والواتس آب: 01098655444 (مدير فرع إسعاف بني سويف) – 01204313444 – 01152231196، بجانب خط النجدة 122، والخط الساخن المؤقت لمركز السيطرة والطوارئ 0822121410.

وأضاف مدير فرع إسعاف بني سويف، أنه تم تفعيل غرفة أزمات هيئة الإسعاف ببني سويف برئاسته، وأنه موجود بغرفة عمليات الإسعاف على مدار الساعة، مشيرًا إلى أن وكيل وزارة الصحة ببني سويف الدكتور هاني جميعة يتابع مع هيئة الإسعاف بشكل متواصل وعلى مدار الساعة، ويطلع السيد المحافظ لحظيًا بكل المستجدات، وذلك لضمان انتظام الخدمة حتى عودة الخط الرئيسي للعمل.

ويهيب مرفق إسعاف بني سويف بالمواطنين سرعة الإبلاغ الفوري حال الحاجة للخدمات الإسعافية، لحين عودة الخدمة الطبيعية لخط (123) خلال الساعات القليلة المقبلة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.