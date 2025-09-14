الجزر يقوي المناعة ويحمي من السرطان ويعزز نضارة البشرة

فوائد الجزر، الجزر من الخضروات الشهيرة التى لها شعبية كبيرة لقيمتها الغذائية العاليةK ويستخدم فى الطهى وصناعة الحلوى والعصائر والمربى.

وفوائد الجزر، عديدة لأنه كنز من العناصر الغذائية المهمةK وله مذاق مميز وعشاق كثيرون وينصح الخبراء بتناوله.

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية: إن الجزر من الخضروات الجذرية الغنية بالعناصر الغذائية، ويعد من أكثر الأطعمة فائدة للصحة لما يحتويه من فيتامينات ومعادن ومركبات نباتية ضرورية للجسم.

فوائد الجزر للصحة

وأضاف السيد، أن من فوائد الجزر للصحة:-

الجزر يعرف بغناه بفيتامين (A) ومركب البيتا كاروتين، وهما عنصران أساسيان للحفاظ على صحة العينين، ويساعد على الوقاية من أمراض مثل العشى الليلي، ويُحسن من وضوح الرؤية في الإضاءة المنخفضة، ويحمي من خطر الإصابة بالتنكس البقعي المرتبط بالتقدم في السن.

يحتوي الجزر على فيتامين C ومضادات الأكسدة التي تدعم جهاز المناعة وتعزز قدرة الجسم على مقاومة العدوى.

المركبات النباتية الموجودة فيه، مثل الكاروتينات، تحارب الجذور الحرة وتقلل من الالتهابات.

مضادات الأكسدة الموجودة في الجزر تساعد على حماية الجلد من تأثيرات الأشعة فوق البنفسجية، وفيتامين A يدعم تجديد خلايا البشرة ويحافظ على نعومتها ونضارتها، وشرب عصير الجزر بانتظام يسهم في الحصول على بشرة مشرقة وصحية.

الجزر يحتوي على الألياف القابلة للذوبان التي تساعد على خفض مستويات الكوليسترول الضار في الدم.

مضادات الأكسدة مثل البوليفينولات تساعد في تقليل خطر تصلب الشرايين وتحسين تدفق الدم.

الألياف الغذائية في الجزر تنشط حركة الأمعاء وتساعد على منع الإمساك، ويعزز صحة البكتيريا النافعة في الأمعاء، مما يدعم عملية الهضم وامتصاص المغذيات.

مضغ الجزر النيء يحفز إفراز اللعاب، ما يقلل من نمو البكتيريا الضارة في الفم، ويحتوي على معادن مثل الكالسيوم والفوسفور التي تدعم قوة الأسنان وتمنع تسوسها.

الألياف الموجودة في الجزر تساعد على إبطاء امتصاص السكر، مما يساهم في ضبط مستويات الجلوكوز.

الجزر منخفض السعرات الحرارية، مما يجعله مناسب لمرضى السكري عند تناوله بكميات معتدلة.

الكاروتينات ومضادات الأكسدة في الجزر تساعد الكبد على التخلص من السموم، ويحمي خلايا الكبد من الأضرار الناتجة عن الإجهاد التأكسدي.

أظهرت بعض الدراسات أن البيتا كاروتين الموجود في الجزر قد يقلل من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان مثل سرطان الرئة وسرطان القولون، ومضادات الأكسدة تحمي الخلايا من الطفرات الضارة.

الجزر يحتوي على فيتامين K والكالسيوم والفوسفور، وهي عناصر تساهم في تقوية العظام والحفاظ على كثافتها، خاصة مع التقدم في العمر.

الجزر منخفض السعرات الحرارية وغني بالألياف، مما يمنح إحساسًا بالشبع لفترة أطول، ويمكن تناوله كوجبة خفيفة صحية بديلة عن الوجبات الغنية بالدهون أو السكريات.

يساعد في تحسين وظائف الدماغ والذاكرة بفضل مضادات الأكسدة التي تحمي الخلايا العصبية.

يساهم في تحسين صحة الشعر والأظافر بفضل محتواه من الفيتامينات والمعادن.

شرب عصير الجزر بانتظام قد يحسن من لون البشرة ويكسبها توهج طبيعي.

للحصول على أقصى استفادة من الجزر، يفضل تناوله طازج أو على شكل عصير طبيعي، كما يمكن إضافته إلى السلطات أو طهيه بالبخار للحفاظ على معظم عناصره الغذائية.

