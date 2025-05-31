فوائد الجزر، ينقص الوزن ويقوي النظر ويحمي من السرطان

فوائد الجزر، الجزر من الخضراوات الشهيرة التى لها شعبية كبيرة على مستوى العالم حيث يستخدم فى الطهى وفى عمل المقبلات والسلطات والمخللات وكذلك العصائر والحلوى والمربى.

وفوائد الجزر، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم وينصح الخبراء بتقديمه للصغار والكبار.

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، إن الجزر من الخضراوات الجذرية الشهيرة والمحبوبة في جميع أنحاء العالم، وهو جزء أساسي من العديد من الأطباق التقليدية والحديثة، ويتميز بلونه البرتقالي الزاهي، ومذاقه الحلو والمقرمش، ويعرف بقيمته الغذائية العالية وفوائده الصحية العديدة، ويستهلك الجزر نيئ، ومطبوخ، أو على شكل عصير، ويعتبر من الأغذية المفيدة لجميع الأعمار.

القيمة الغذائية للجزر

واضاف السيد، يحتوي الجزر على مجموعة واسعة من العناصر الغذائية المفيدة، من أهمها فيتامين أ (بشكل بيتا-كاروتين)، ومضادات الأكسدة التي تعزز صحة العين والمناعة، وفيتامين ك: المهم لتخثر الدم وصحة العظام، وفيتامين سي، وفيتامينات B مثل B6 وB1، والألياف الغذائية، والمعادن مثل البوتاسيوم، والكالسيوم، والحديد، والفوسفور.

فوائد الجزر للصحة

فوائد الجزر الصحية

وتابع، أن من فوائد الجزر التى تدفعنا لتناوله:-

الجزر مصدر غني بفيتامين أ، الذي يعتبر ضروري للحفاظ على صحة الشبكية والرؤية الليلية، ونقص هذا الفيتامين قد يؤدي إلى مشاكل في الإبصار مثل العمى الليلي.

يحتوي الجزر على مضادات أكسدة قوية مثل بيتا-كاروتين وفيتامين سي، التي تساعد في تقوية الجهاز المناعي وحماية الجسم من الالتهابات والأمراض.

تشير بعض الدراسات إلى أن مضادات الأكسدة الموجودة في الجزر، مثل الكاروتينات، قد تساهم في تقليل خطر الإصابة بأنواع معينة من السرطان، كسرطان الرئة والثدي والقولون.

الجزر غني بالألياف الغذائية والبوتاسيوم، ما يساعد في خفض ضغط الدم وتحسين صحة القلب والأوعية الدموية، وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

البيتا-كاروتين في الجزر يساعد على حماية الجلد من أضرار الأشعة فوق البنفسجية، كما أن فيتامين سي يعزز من إنتاج الكولاجين، مما يحافظ على نضارة البشرة ويقلل من علامات الشيخوخة.

بفضل محتواه العالي من الألياف، يساهم الجزر في تحسين حركة الأمعاء، ومنع الإمساك، وتعزيز صحة الجهاز الهضمي بشكل عام.

رغم أن الجزر يحتوي على السكر الطبيعي، إلا أن الألياف الموجودة فيه تساعد في تنظيم امتصاص السكر، مما يجعله جيد لمرضى السكري عند تناوله باعتدال.

يعد الجزر من الأطعمة قليلة السعرات الحرارية، كما أن الألياف تجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول، ما يساهم في تقليل الشهية ودعم جهود إنقاص الوزن.

يحتوي على فيتامينات ومعادن تعزز من قوة الشعر وتقلل من تساقطه.

يساهم في تحسين نضارة البشرة، وتقليل البقع الداكنة، ويستخدم أحيانا في الماسكات الطبيعية.

العناصر الغذائية في الجزر تقوي الأظافر وتحميها من التكسر.

كيفية تناول الجزر

وأوضح الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، أنه يمكن تناول الجزر نيئا كوجبة خفيفة صحية، أو مطهو مع الخضروات أو في الحساء، وايضا يقدم كعصير طازج مع مكونات أخرى مثل البرتقال أو الزنجبيل، وفي السلطات، مبشور أو مقطع، وفي الحلويات مثل كعكة الجزر الشهيرة.

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