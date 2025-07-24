فوائد عصير الجزر، ينظف الكبد من السموم ويحمي من السرطان والشيخوخة

فوائد عصير الجزر، عصير الجزر من العصائر الطبيعية التي عرفت منذ زمن بعيد ويقدم كمشروب لذيذ وأيضا كمشروب علاجى فى الطب القديم.

وفوائد عصير الجزر، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم.

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية: إن عصير الجزر من المشروبات الطبيعية الغنية بالعناصر الغذائية المهمة، فهو لا يتميز فقط بمذاقه اللذيذ، بل أيضا بفوائده الصحية والجمالية الكثيرة التي تجعله من العصائر المفضلة لعشاق الغذاء الصحي.

فوائد عصير الجزر

فوائد عصير الجزر

وأضاف السيد، أن من فوائد عصير الجزر التى تدفع ربات البيوت إلى تحضيره باستمرار:

عصير الجزر غني جدا بـ فيتامين A الذي يعد من الفيتامينات الأساسية للحفاظ على صحة العين، حيث يتحول البيتا كاروتين الموجود في الجزر إلى فيتامين A، والذي يساعد في الوقاية من أمراض مثل العشى الليلي وجفاف القرنية.

يحتوي على فيتامين C وفيتامين A ومضادات الأكسدة، وهي عناصر تعزز مناعة الجسم وتحارب الجذور الحرة، مما يقلل خطر الإصابة بالعدوى والأمراض المزمنة.

يساعد عصير الجزر على تنظيف الكبد من السموم والدهون المتراكمة، وذلك بفضل مضادات الأكسدة التي تعزز وظائف الكبد وتحفز إفراز العصارة الصفراوية.

أثبتت بعض الدراسات أن البيتا كاروتين والليكوبين ومضادات الأكسدة الموجودة في الجزر لها دور في تقليل خطر الإصابة بأنواع معينة من السرطان، مثل سرطان الرئة والثدي والقولون.

يعمل عصير الجزر على خفض الكوليسترول الضار وزيادة الكوليسترول الجيد، كما يساهم في تنظيم ضغط الدم لاحتوائه على البوتاسيوم، مما يحمي القلب من الأمراض.

رغم أن الجزر يحتوي على سكريات طبيعية، إلا أن شربه بكميات معتدلة لا يرفع السكر بشكل كبير، بل يساعد في تنظيم مستوى الجلوكوز بسبب الألياف والمغذيات النباتية.

الألياف الطبيعية في عصير الجزر تساهم في تعزيز عملية الهضم والوقاية من الإمساك، كما أنه يهدئ المعدة ويعزز حركة الأمعاء.

عصير الجزر غني بحمض الفوليك، والكالسيوم، وفيتامين A، وهي عناصر مهمة لنمو الجنين بشكل صحي، ويساعد في تقوية العظام والأسنان، ودعم المناعة لدى الأم والجنين.

يحتوي عصير الجزر على فيتامين C وفيتامين E، وهما يساعدان على تحسين نسيج الجلد وتجديد الخلايا، مما يمنح البشرة نضارة وإشراقة.

البيتا كاروتين الموجود في الجزر يتحول إلى فيتامين A، وهو مضاد قوي للالتهابات، مما يساعد في تقليل حب الشباب وتنظيف البشرة من الشوائب.

مضادات الأكسدة في عصير الجزر تحارب علامات تقدم السن مثل الخطوط الدقيقة والترهلات، وتحافظ على شباب البشرة.

عصير الجزر يساعد على ترطيب البشرة من الداخل، ويقلل من الجفاف والتقشر، خصوصًا في فصل الشتاء.

عصير الجزر يحتوي على فيتامينات A وC وE التي تغذي فروة الرأس وتحفز نمو الشعر وتمنع تساقطه، كما تمنحه لمعان وصحة.

نصائح لتناول عصير الجزر

وتابع، من الأفضل شرب عصير الجزر طازج للحصول على أقصى استفادة، ويمكن خلطه مع عصير البرتقال أو البنجر أو التفاح لمزيد من الفوائد، ويفضل تناوله صباحا على معدة فارغة لتعزيز الامتصاص، ورغم فوائده، يجب عدم الإفراط في تناول عصير الجزر، حيث إن كثرة البيتا كاروتين قد تؤدي إلى تلون الجلد باللون البرتقالي، وهي حالة غير خطيرة لكنها مزعجة.

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