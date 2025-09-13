فوائد الرمان، يحارب حصوات الكلى ويحافظ على صحة القلب والدماغ

تتميز فاكهة الرمان بفوائد صحية مذهلة، فهي كنز حقيقي من الفيتامينات والمعادن، كما أنها غنية بالألياف ومضادات الأكسدة. وعلى الرغم من انخفاض سعراتها الحرارية وخلوها من الدهون، إلا أن فوائدها تتعدد لتشمل تعزيز صحة القلب، والمحافظة على صحة الجهاز البولي، وزيادة القدرة على التحمل البدني، وغيرها الكثير.

الرمان هو فاكهة دائرية حمراء اللون، تحتوي على قشرة خارجية سميكة ولحم داخلي أبيض يضم بذورًا صالحة للأكل تُعرف باسم "الأريل" أو "حبوب الرمان"، وهي بذور مقرمشة وذات مذاق مميز. ورغم شهرته بالعصير ذي اللون الزاهي، إلا أن هذه الفاكهة الفريدة تقدم ما هو أكثر من ذلك بكثير، وفقًا لموقع “Healthline” الطبي، وتكون فوائد الرمان كالآتي:

1. مصدر غني بالعناصر الغذائية

الرمان في شكله الكامل يُعد مصدرًا ممتازًا للألياف، والفيتامينات، والمعادن، مع انخفاض سعراته الحرارية والدهون. تحتوي حبوب الرمان في ثمرة واحدة متوسطة الحجم على ما يلي:

السعرات الحرارية: 234

البروتين: 4.7 جرام

الدهون: 3.3 جرام

الكربوهيدرات: 52 جرام

الألياف: 11.3 جرام

فيتامين C: 32% من القيمة اليومية

الفولات: 27% من القيمة اليومية

المغنيسيوم: 8% من القيمة اليومية

الفسفور: 8% من القيمة اليومية

البوتاسيوم: 13% من القيمة اليومية

يجب التنويه إلى أن القيمة الغذائية لعصير الرمان تختلف عن القيمة الغذائية للرمان الكامل، حيث يفقد العصير نسبة كبيرة من الألياف وفيتامين C.

2. غني بمضادات الأكسدة

تُعتبر مضادات الأكسدة مركبات حيوية تحمي خلايا الجسم من التلف الناتج عن الجذور الحرة. الرمان غني بهذه المركبات، وخاصةً المركبات البوليفينولية مثل "البونيكالاجين"، و"الأنثوسيانين"، و"التانينات القابلة للتحلل". الحصول على هذه المضادات من الفواكه مثل الرمان يُعد وسيلة فعالة لدعم الصحة العامة والوقاية من الأمراض.

3. مكافحة الالتهابات المزمنة

الالتهابات المزمنة قد تُسهم في ظهور العديد من الحالات الصحية مثل أمراض القلب، والسكري من النوع الثاني، والسرطان. تناول الرمان قد يساعد في الوقاية من الالتهابات المرتبطة بهذه الأمراض، ويرجع الفضل في ذلك إلى مركبات "البونيكالاجين" التي أظهرت خصائص مضادة للأكسدة والالتهابات. ورغم الحاجة إلى المزيد من الأبحاث، تشير دراسات إلى أن تناول عصير الرمان يقلل من بعض مؤشرات الالتهاب.

4. يمتلك خصائص مضادة للسرطان

كشفت الأبحاث أن المركبات الموجودة في الرمان لها خصائص مضادة للسرطان. فقد أظهرت دراسات على الحيوانات أن الرمان يساعد في إبطاء نمو الأورام في المراحل المبكرة من سرطان الكبد. بالإضافة إلى ذلك، تشير أبحاث سابقة إلى أن مستخلص الرمان قد يكون مفيدًا لمرضى سرطان البروستاتا.

5. فوائد لصحة القلب

تُشير الأدلة إلى أن الفواكه الغنية بالمركبات البوليفينولية، مثل الرمان، قد تعزز صحة القلب. في دراسة أُجريت على مرضى القلب، أدى شرب عصير الرمان إلى تقليل تكرار وشدة آلام الصدر، بالإضافة إلى تحسن بعض المؤشرات الحيوية التي تشير إلى تأثير وقائي على صحة القلب.

6. دعم صحة الجهاز البولي

أظهرت دراسات مخبرية وبشرية أن مستخلص الرمان قد يساعد في الحد من تكوين حصوات الكلى، وأن مستخلص الرمان يثبط الآلية المرتبطة بتكوين الحصوات لدى الأشخاص الذين يعانون من تكرارها.

بالإضافة إلى ذلك، أظهرت دراسات على الحيوانات أن مستخلص الرمان يمكن أن يساعد في تنظيم تركيز "الأوكسالات"، و"الكالسيوم"، و"الفوسفات" في الدم، وهي المكونات الرئيسية لحصوات الكلى.

7. خصائص مضادة للميكروبات

قد تساعد مركبات الرمان في محاربة الكائنات الحية الدقيقة الضارة. على سبيل المثال، قد يحمي الرمان صحة الفم عن طريق تقليل نمو الجراثيم التي تُسهم في رائحة الفم الكريهة وتسوس الأسنان.

8. تحسين القدرة على التحمل البدني

قد تزيد المركبات البوليفينولية في الرمان من القدرة على التحمل البدني. وجدت دراسة صغيرة أن مستخلص الرمان زاد من "الوقت المستغرق حتى الإرهاق" وحسّن الأداء لدى راكبي الدراجات المدربين. وأظهرت أبحاث أخرى أن مكملات الرمان قد تحسن القدرة على التحمل وتُسرّع من تعافي العضلات.

9. مفيد لصحة الدماغ

يحتوي الرمان على مضادات أكسدة تُعرف باسم "الإيلاجيتانين"، والتي تساعد في تقليل الالتهاب في الجسم. وجدت بعض الدراسات أن "الإيلاجيتانين" قد يحمي الدماغ من أمراض مثل "الزهايمر" و"باركنسون" عن طريق تقليل التلف التأكسدي وزيادة بقاء خلايا الدماغ على قيد الحياة. يُعتقد أن "الإيلاجيتانين" ينتج مركبًا في الأمعاء يُعرف بـ "يوروليثين A"، الذي يُدرس حاليًا لخصائصه المضادة للالتهاب في الدماغ وقدرته على تأخير ظهور الأمراض المعرفية.

10. دعم صحة الجهاز الهضمي

يُساهم تناول الرمان في دعم صحة ميكروبيوم الأمعاء، الذي يلعب دورًا رئيسيًا في العديد من جوانب الصحة. أظهرت أبحاث مخبرية أن الرمان يمكن أن يزيد من مستويات البكتيريا النافعة في الأمعاء، مما يشير إلى أنه قد يكون له تأثيرات "بريبايوتيك" (مغذيات للبكتيريا النافعة). بالإضافة إلى ذلك، تُعد حبوب الرمان غنية بالألياف، التي تُعد ضرورية لصحة الجهاز الهضمي وقد تحمي من بعض الحالات الهضمية.

أسئلة شائعة

ماذا يحدث إذا تناولت الرمان يوميًا؟

تشير الأبحاث إلى أن شرب عصير الرمان يوميًا لمدة شهرين قد يقلل من ضغط الدم الانقباضي، أو الانبساطي، أو كليهما لدى بعض الأشخاص. كما أشارت الدراسات إلى أن تناول مكملات مستخلص الرمان يوميًا قد يقلل من ظهور التجاعيد الحادة، ويحسن ميكروبيوم الجلد، ويخفض إنتاج زيوت البشرة، بالإضافة إلى فوائد أخرى. وتناول الرمان يوميًا يمكن أن يحسن الوظائف المعرفية لدى الأفراد الأصحاء ويقلل من فرصة الإصابة بالضعف الإدراكي.

