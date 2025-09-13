فوائد الليمون، يخفض ضغط الدم والكوليسترول ويحافظ على شباب البشرة

فوائد الليمون، الليمون من الموالح الشهيرة التى لها مذاق مميز ولامع ويستخدم فى الطهى وصناعة الحلوى والعصائر وله شعبية كبيرة على مستوى العالم.

وفوائد الليمون، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على نسبة عالية من فيتامين سي ومضادات الأكسدة وكان يستخدم منذ القدم فى الطب القديم وينصح الخبراء بتناوله يوميا.

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، إن الليمون من أكثر الفواكه الحمضية شيوعا وفائدة، ويعتبر كنز غذائي وصحي بفضل تركيبته الغنية بالعناصر المفيدة للجسم.

فوائد الليمون

فوائد الليمون للصحة

وأضاف السيد، أن من فوائد الليمون للصحة:-

الليمون يحتوي على نسبة عالية من فيتامين C، وهو من أهم الفيتامينات المقوية لجهاز المناعة، حيث يساعد فيتامين C على تحفيز إنتاج خلايا الدم البيضاء التي تحارب العدوى، كما يعمل كمضاد أكسدة يحمي الجسم من أضرار الجذور الحرة.

يساعد شرب ماء الليمون صباحا على تنظيف الكبد وتحفيز عمله، إذ يعزز من إفراز العصارة الصفراوية التي تدعم عملية الهضم وتساعد على التخلص من السموم المتراكمة في الجسم.

يساهم الليمون في تحسين عملية الهضم بفضل محتواه من الألياف القابلة للذوبان، خاصة البكتين، الذي ينظم حركة الأمعاء ويقلل من الإمساك، كما أن شرب عصير الليمون مع الماء الدافئ يهدئ المعدة ويخفف الانتفاخ.

يحتوي الليمون على مركبات الفلافونويد والبوتاسيوم، وهما يساعدان في تقليل ضغط الدم وخفض مستويات الكوليسترول الضار، ما يساهم في الوقاية من أمراض القلب وتصلب الشرايين.

الليمون منخفض السعرات الحرارية ويحتوي على مركبات تساعد في تحسين الأيض، كما أن شرب ماء الليمون يمنح إحساس بالشبع، ما يقلل من تناول الطعام بكميات كبيرة، مما يجعله خيار مثالي لمن يتبعون حمية غذائية.

فيتامين C ومضادات الأكسدة في الليمون تساعد في إنتاج الكولاجين الذي يحافظ على نضارة البشرة ويقلل من ظهور التجاعيد، كما أن استخدام عصير الليمون المخفف على البشرة يساعد في تفتيح البقع الداكنة وتنظيف المسام مع ضرورة اختباره على جزء صغير لتجنب الحساسية.

عصير الليمون يساعد على تنظيف فروة الرأس من الزيوت الزائدة والقشرة، ويعزز لمعان الشعر، كما أن احتواءه على الفيتامينات والمعادن يغذي بصيلات الشعر ويقويها.

حمض الستريك الموجود في الليمون يزيد من مستوى الحموضة في البول، مما يقلل من تكون حصوات الكلى ويذيب الرواسب الصغيرة قبل أن تتحول إلى حصوات كبيرة.

شرب عصير الليمون مع الأطعمة الغنية بالحديد مثل السبانخ والعدس يساعد الجسم على امتصاص الحديد بشكل أفضل، مما يقلل من خطر الإصابة بالأنيميا الناتجة عن نقص الحديد.

يتميز الليمون بخصائص مضادة للالتهابات والبكتيريا، ما يجعله مفيد في تهدئة التهابات الحلق ونزلات البرد، خاصة عند تناوله مع العسل والماء الدافئ.

يساعد الليمون في محاربة رائحة الفم الكريهة بفضل خصائصه المطهرة، كما يحفز إنتاج اللعاب الذي يحافظ على رطوبة الفم ويقلل من نمو البكتيريا.

تحتوي قشور الليمون وعصيره على مركبات الفلافونويد والليمونويد، وهي مواد مضادة للأكسدة قد تساهم في الحد من تلف الخلايا وتقليل خطر بعض أنواع السرطان.

