فوائد الجزر، يقوي المناعة ويحمي من سرطان الثدي والرئة

فوائد الجزر، الجزر من الخضراوات الشهيرة التي لها مذاق مميز وله شهرة واسعة على مستوى العالم ويستخدم في الطهى والحلوى والمخللات والعصائر والمربى.

وفوائد الجزر، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم.

وتقول الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، إن الجزر من أكثر الخضروات شعبية واستهلاكا حول العالم، نظرا لطعمه اللذيذ وسهولة إضافته إلى العديد من الأطعمة، كما أنه غني بالفيتامينات والمعادن والمركبات النباتية المفيدة، سواء قدم نيئا أو مطبوخ، فإن الجزر يقدم مجموعة واسعة من الفوائد الصحية والجمالية التي تجعله جزء مهم من النظام الغذائي اليومي.

القيمة الغذائية للجزر

وأضافت منى، أن الجزر يحتوي على نسبة عالية من:

البيتا كاروتين الذي يتحول في الجسم إلى فيتامين A

فيتامين C وفيتامين K

فيتامين B6

البوتاسيوم والألياف الغذائية

مضادات الأكسدة، مثل اللوتين والليكوبين

فوائد الجزر للصحة

فوائد الجزر للصحة

وتابعت، أن من فوائد الجزر التى تدفعنا لتناوله باستمرار:-

الجزر هو الغذاء الأشهر عندما يتعلق الأمر بصحة العين، يحتوي على البيتا كاروتين، الذي يتحول في الجسم إلى فيتامين A، وهو ضروري للرؤية الجيدة، خاصة في الإضاءة الخافتة، كما يساعد في الوقاية من أمراض العيون مثل التنكس البقعي والعمى الليلي.

يحتوي الجزر على فيتامين C ومضادات الأكسدة التي تعزز مناعة الجسم، وتساعد في محاربة الالتهابات والأمراض المختلفة مثل نزلات البرد والعدوى الفيروسية.

أظهرت دراسات أن مضادات الأكسدة الموجودة في الجزر، مثل الكاروتينات، قد تساعد في تقليل خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، مثل سرطان الرئة والثدي والقولون.

الجزر غني بالبوتاسيوم الذي يساعد على تنظيم ضغط الدم، من خلال تقليل تأثير الصوديوم وتوسيع الأوعية الدموية، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

الألياف الغذائية والمواد المضادة للأكسدة الموجودة في الجزر تساهم في تقليل مستويات الكوليسترول الضار، مما يقلل من خطر تصلب الشرايين والنوبات القلبية.

رغم احتوائه على السكر الطبيعي، إلا أن الجزر منخفض في المؤشر الجلايسيمي، ويحتوي على ألياف تساعد في إبطاء امتصاص السكر، مما يجعله مناسبًا لمرضى السكري عند تناوله باعتدال.

الألياف الموجودة في الجزر تدعم حركة الأمعاء وتساعد في الوقاية من الإمساك وتحسين عملية الهضم.

الجزر يساهم في تنظيف الكبد من السموم، خاصة عند تناوله كعصير طازج، حيث يساعد في تعزيز وظيفة الكبد بشكل عام.

فيتامين A ومضادات الأكسدة في الجزر تساعد على تقليل حب الشباب والبثور، وترطيب البشرة الجافة، وحماية البشرة من أضرار الشمس، وتأخير ظهور علامات التقدم في السن مثل التجاعيد.

عصير الجزر يمنح البشرة إشراقة صحية، ويمكن استخدامه ضمن أقنعة طبيعية لترطيب وتفتيح الوجه.

بفضل محتواه من الفيتامينات والمعادن، يساهم الجزر في تقوية بصيلات الشعر ومنع تساقطه، كما يحفز نمو الأظافر ويمنع تكسرها.

تناول الجزر النيئ يُساعد على تنظيف الأسنان وتحفيز إفراز اللعاب، مما يقي من البكتيريا وتكون البلاك.

محاذير تناول الجزر

وأوضحت الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، أن الإفراط في تناول الجزر قد يؤدي إلى حالة تعرف بـ "كاروتينيميا" وهي تلون الجلد باللون البرتقالي، وهي حالة غير ضارة لكنها مزعجة، ويفضل غسل الجزر جيدا أو تقشيره لتقليل بقايا المبيدات، خاصة إذا لم يكن عضويا.

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