شبهة جنائية أم حادث، المعمل الجنائي يفحص حريق أبو النمرس

يواصل فريق المعمل الجنائي فحص آثار حريق شب داخل أحد المنازل بقرية زاوية أبو مسلم التابعة لمركز أبو النمرس للوقوف على ملابساته، والتأكد من أن هناك شبه جنائية من عدمه، وذلك عقب انتهاء الحماية المدنية من عمليات التبريد التي تقوم بها عقب تمكنها من إخماد الحريق.

وكانت التحريات الأولية أشارت إلى أن السبب انفجار أسطوانة غاز بالمنزل الذي شهد الواقعة، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص من قاطني العقار.



وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بالواقعة، وانتقلت على الفور قوات الحماية المدنية والإسعاف إلى مكان الحادث، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى أم المصريين العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وجارٍ استكمال الفحص من قِبل الأجهزة الأمنية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

