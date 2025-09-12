كنت بتسلى، نص أقوال الفنان محمد فاروق "شيبا" صاحب فيديو "بطاقة الميت"

أخلت جهات التحقيق المختصة سبيل الفنان محمد فاروق “شيبا” المعروف على السوشيال ميديا بـ فيديو “بطاقة الميت”، على ذمة قضية نشر شائعات هدفها تكدير السلم العام، والذي تم ضبطه عقب قيامه بنشر فيديو يدعي فيه إنه اكتشف عند تجديد رقمه القومي أنه ميت منذ 3 أشهر.

وننشر في السطور التالية أقوال الفنان، في الاتهامات الموجهة إليه، وفي ما يلي أبرز أقواله:

س: ما قولك في ما هو منسوب إليك بإنشاء حساب إلكتروني عبر “تيك توك” بقصد ارتكاب جريمة ألا وهي الجريمة محل الاتهام السابق؟

ج محصلش.

س: ما الذي حدث إذًا؟

ج: اللي حصل إن عندي حساب على التيك توك من فتره كبيرة وبنزل عليها فيديوهات شخصية، وبمثّل شخصيات على التيك توك.. فلاقيت فيديو فيه نكتة لذيذة وبتضّحك، وراجل بيقول فيه إنه راح السجل المدني وقالوا له إنه متوفى، ولما قال لهم إنه عايش قالوا له إنت تعرف أكثر من الحكومة ومتدخلش نفسك في ترويرة، وعملت الفيديو من باب الهزار والضحك وعجبني الصوت اللي على الفيديو فروحت واخده وعامل عليه فيديو هزار وتريقة زي كل اللي على التيك توك، إنما ماقصدش بيه أي حاجة.

س: ما صلتك بالحِرز السابق عرضه عليك؟

ج: الموبايل دا بتاعي.

س: ما صلتك بالمقطع المرئي السابق عرضه عليك؟

ج: أنا اللي ظاهر في الفيديو وناشر الفيديو.

س: ما هي طبيعة المقطع المرئي الذي قمت بنشره؟

ج: أنا شوفت الفيديو فاستخدمت الصوت اللي عليه، وبدأت أمثل وأحرّك شفايفي مع الكلام مش أكتر.

س: من القائم على نشر ذلك المقطع إذًا؟

ج: أنا اللي نشرته على الأكاونت بتاعي.

س: من مُصوّر ذلك المقطع، وبأي وسيلة تم تصويره؟

ج: أنا اللي مصوّره لنفسي من الموبايل بتاعي.

س: ما مدى صحة ما قصصته على مشاهديك؟

ج: دا مش حقيقي طبعًا وهزار، ودا فيديو لشخص ثاني أنا كنت واخد الصوت بتاعه.

س: لمَ قمت بتأليف ذلك الموقف إذًا؟

ج: هزار وضحك، ماكنش قصدي حاجة.



س: متى أنشأت ذلك الحساب؟

ج: من حوالي أسبوع أو أسبوعين.

س: عبر أي موقع أنشأت ذلك الحساب؟

ج: التيك توك.

س: أيشاركك أحد في استخدام ذلك الحساب؟

ج: لا.. أنا بس اللي بستخدمه.

س: لِمَ أنشأته؟

ج: عامل الأكاونت عادي تسلية.

س: كم عدد متابعي حسابك الشخصي؟

ج: حوالي 120 ألف متابع.

س: ما مدى خصوصية حسابك الشخصي؟

ج: أنا عامله عادي مش برايفت.

س: ما طبيعة المحتوى الذي تقوم بنشرة عبر الحساب؟

ج: أنا بنزل فيديوهات كوميدية ومقاطع تحميل لممثلين كثير من الأفلام والمسلسلات.

: ما مقصدك من نشر تلك المقاطع المرئية؟

ج: للهزار عادي.

س: أتتكسب أموالًا من جراء نشر تلك القاطع المرئية؟

ج: لا.. أنا مش باخد منه فلوس.

س: ما مقصدك من نشر الفيديو محل الاتهام؟

ج: أنا كنت ناشره هزار.

س: أقمت بالتنويه عن أن الفيديو كان بغرض المزاح؟

ج: هو باين إن دا مش صوتي أصلًا، وإني بحرّك شفايفي، بس بتكون حاجة أسمها (ليبسنج).

س: متى قمت بنشر ذلك المقطع؟

ج: من 10 أيام تقريبًا.

