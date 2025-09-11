حطموا مكان أكل عيشهم، مشاجرة دامية بين عمال مطعم شهير في أكتوبر ووقوع مصابين

نشبت مشاجرة دامية بين عمال مطعم شهير في أكتوبر أسفرت عن مصابين وتحطيم محتويات المطعم، ونجحت قوات الأمن في الجيزة من السيطرة عليها وضبط المتورطين واصطحابهم إلى قسم شرطة أكتوبر.

تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة بلاغًا بوقوع مشاجرة داخل مطعم شهير بالحي الأول بمدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وبرفقتها سيارات إسعاف تحسبًا لأي إصابات.



وكشفت التحريات الأولية أن المشاجرة نشبت بسبب خلافات كلامية واتهامات متبادلة بين العاملين، تطورت إلى تبادل السباب بألفاظ غير لائقة وتعدوا على بعضهم وحطموا محتويات المطعم.

وتمكنت قوات الشرطة من السيطرة على الموقف، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما تم التحفظ على عدد من المشاركين في الواقعة.

وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة جهودها للوقوف على ملابسات وأسباب الحادث، من خلال فريق بحث يقوم بجمع التحريات حول الواقعة، ومحاصرة حجم الخسائر المادية وتحديد المسؤوليات القانونية، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المتورطين.





