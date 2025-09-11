الخميس 11 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

حطموا مكان أكل عيشهم، مشاجرة دامية بين عمال مطعم شهير في أكتوبر ووقوع مصابين

السيطرة على مشاجرة
السيطرة على مشاجرة في مطعم شهير بأكتوبر، فيتو

نشبت مشاجرة دامية بين عمال مطعم شهير في أكتوبر أسفرت عن مصابين وتحطيم محتويات المطعم، ونجحت قوات الأمن في الجيزة من السيطرة عليها وضبط المتورطين واصطحابهم إلى قسم شرطة أكتوبر.

تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة بلاغًا بوقوع مشاجرة داخل مطعم شهير بالحي الأول بمدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وبرفقتها سيارات إسعاف تحسبًا لأي إصابات.


وكشفت التحريات الأولية أن المشاجرة نشبت بسبب خلافات كلامية واتهامات متبادلة بين العاملين، تطورت إلى تبادل السباب بألفاظ غير لائقة وتعدوا على بعضهم وحطموا محتويات المطعم.

وتمكنت قوات الشرطة من السيطرة على الموقف، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما تم التحفظ على عدد من المشاركين في الواقعة.

وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة جهودها للوقوف على ملابسات وأسباب الحادث، من خلال فريق بحث يقوم بجمع التحريات حول الواقعة، ومحاصرة  حجم الخسائر المادية وتحديد المسؤوليات القانونية، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المتورطين.


 

فريق بحث لكشف ملابسات حرق سيدة ومقتل مواطن بفيصل

الأمن يفحص فيديو اعتداء شاب على سيدة وسحلها في الشارع بالجيزة (صور)

قلبها ما طاوعهاش تعمل محضر، القبض على بطل فيديو الاعتداء على والدته بسبب المخدرات في السلام

ماتت صعقا، ماسورة مياه تنهي حياة ربة منزل بالجيزة

إنقاذ سائق سيارة انقلبت به في ترعة المريوطية والأمن يتخذ هذا الإجراء بشأنه

إخلاء سبيل البلوجر "مونلي" صديق سوزي الأردنية

أول تحرك أمني بشأن واقعة سرقة طفل في عز الظهر بالجيزة

بعد إعلانه بيع كليته، اتهامات تطارد بوجي بالتعاون مع شبكة للاتجار بالبشر

بوسي شلبي تتخذ إجراء قانونيا ضد محامي ورثة محمود عبد العزيز

شروط توثيق عقود زواج الأجانب وصحتها، ومتى تكون باطلة؟


 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجيزة اكتوبر لقسم شرطة أكتوبر

الأكثر قراءة

القناص فوق السطح، مقطع فيديو يرصد قاتل كيرك قبل تنفيذ العملية

عناق وقبلة مثيرة، صورة روبن نيفيز مع أرملة جوتا تثير ضجة في الوسط الرياضي

سعر الفاكهة اليوم، البرتقال بـ 45 جنيها وقفزة جديدة في الجوافة

زكريا أحمد قريشي، أول صورة للمشتبه به في قتل الناشط الأمريكي تشارلي كيرك

بعد الجدول الجديد، موعد صرف رواتب العاملين بالدولة عن شهر سبتمبر

سعر السمك اليوم، ارتفاع البلطي مجددا وانخفاض 10 جنيهات في المكرونة والجمبري

محكوم عليه بالإعدام، ماذا فعل مغني الراب الإيراني "تتلو" ليستثنى من لائحة العفو

وزير الخارجية يبحث مع نظيره الإماراتي العدوان الإسرائيلي على قطر وغزة وتطورات الأوضاع في السودان

خدمات

المزيد

3 ظواهر جوية تعكر صفو الأجواء الخريفية، الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم

أسعار سيارات رينو ميجان خلال شهر سبتمبر

كم سجل سعر كيلو السكر في السوق اليوم؟

ارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 10 سبتمبر 2025 (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

تل أبيب تواصل إجرامها.. عدوان إسرائيلي مكثف على اليمن (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 11 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الخميس 11 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 11 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads