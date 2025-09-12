السيطرة على حريق داخل محل منظفات بالسنطة في الغربية

شهدت مدينة السنطة بمحافظة الغربية، اليوم، اندلاع حريق داخل محل منظفات بجوار مسجد المنشاوي ما أثار حالة من الذعر بين الأهالي.

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية إخطارا من شرطة النجدة بورود بلاغ بنشوب حريق بمدينة السنطة.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بمحافظة الغربية إلى موقع البلاغ وتم الدفع بسيارات إطفاء تمكنت من السيطرة على النيران وإخمادها قبل امتدادها إلى المحال والمباني المجاورة.

كما تم فرض كردون أمني بمحيط الحادث لحماية المواطنين وتيسير حركة الإطفاء بينما بدأت الأجهزة الأمنية والمعنية في معاينة المحل للوقوف على أسباب الحريق وتقدير حجم الخسائر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.