مأساة أسرية، أسماء المتوفين والمصابين في حادث تصادم بين سيارتين بالوراق

لقيت سيدة وابنتها مصرعهما وأصيبت ابنتها الثانية مع آخرين إثر حادث تصادم بين سيارتين ملاكي على الطريق الدائري عند نزلة الوراق.

حصلت فيتو على أسماء المتوفين والمصابين في حادث تصادم سيارة ملاكي بأخرى على الطريق الدائري بنزلة الوراق وهم: منة محمد صلاح 13 سنة، طالبة، وطارق عمرو كامل، 29 سنة، ومنى عبد العزيز بيومي، 52 سنة، ووفاء عباس عبد الباسط، 24 سنة

بينما المتوفين هما “ندى محمد رمضان الدماطي 31 سنة، نور محمد صلاح 3 سنوات”.

وكانت تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا يفيد بوقوع حادث أعلى الطريق الدائري بنزلة الوراق، وعلى الفور هرعت قوات الأمن رفقة سيارات الإسعاف.

وكشفت التحريات الأولية أن حادث التصادم بين سيارة ملاكي بأخرى على الطريق الدائري بنزلة الوراق، أسفر عن مصرع أم وابنتها واصابة ابنتها الثانية وآخرين، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم والمتوفين إلى ثلاجة الموتى.

