أسماء المصابين في حريق محل منتجات بترولية بالبساتين

حريق محل منتجات بترولية
حريق محل منتجات بترولية في البساتين، فيتو

حصلت فيتو على أسماء المصابين بحروق واختناق في حريق شب بمحل لبيع منتجات بترولية خاصة بالتكاتك بالدور الأرضي بأحد العقارات وهم؛ بلال سراج عبد المنعم، 21 عامًا، مصاب باختناق وحروق من الدرجة الأولى بنسبة 5% بالقدمين وعبد الرحمن محمد نبيل، 19 عامًا، باختناق.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق محل لبيع منتجات بترولية خاصة بالتكاتك بالدور الأرضي بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة البساتين، والذي أسفر عن إصابة شخصين بحروق واختناق  تم نقله للمستشفى، من خلال قوات الأمن التي انتقلت لموقع الحادث برفقتها المطافئ وسيارات الإطفاء التي نجحت في إخماد الحريق 

ويواصل فريق المعمل الجنائي رفع آثار الحادث وفحصه للوقوف علي ملابساته فور انتهاء المطافئ من عمليات التبريد.


وذلك فور تلقي قوات الأمن بلاغ من غرفة عمليات النجدة يفيد بالحادث وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث، وتم الدفع بسيارتي إطفاء لمحاولة السيطرة على الحريق ومنع امتداده، بعدما طال بلكونة بالدور الأول، دون أن يؤثر على العقار المكون من 6 طوابق.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية
 

