حوادث

مش مصريين، حبس شخصين لاتهامهما بتحطيم زجاج سيارة وسرقة محتوياتها بالجيزة

حبس متهمين سرقا سيارة
حبس متهمين سرقا سيارة في الجيزة، فيتو

قررت جهات التحقيق حبس شخصين لاتهامهما بتحطيم زجاج سيارة وسرقة محتوياتها بالجيزة 4 أيام على ذمة التحقيقات.


وتمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تحطيم شخصين لزجاج سيارة وسرقة محتوياتها بالجيزة، وضبط مرتكبي الواقعة.

وبالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات في هذا الشأن، وأمكن تحديد القائم على النشر، وهو مالك مكتب، مقيم بالجيزة وبسؤاله، أقرَّ أنه بتاريخ 29/8/2025 تفاجأ بكسر زجاج سيارته وسرقة محتوياتها، وعقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، يحملان جنسية إحدى الدول، وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشادهما ضبط جميع المسروقات المستولى عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 

