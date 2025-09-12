الجمعة 12 سبتمبر 2025
حوادث

إخماد حريق نشب داخل مخزن تبن بمزرعة في الريف الأوروبي

حريق مخزن تبن، فيتو
حريق مخزن تبن، فيتو

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة من إخماد حريق نشب داخل مخزن تبن بمزرعة بمنطقة الريف الأوروبي بـ مدينة الشيخ زايد، دون وقوع أي إصابات.

 


حريق مخزن تبن بالريف الأوروبي

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مخزن تبن بمزرعة بمنطقة الريف الأوروبي بمدينة الشيخ زايد، وعلى الفور دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بسيارات إطفاء لمكان الحريق.


وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المزارع والعقارات المجاورة، وتم إخماد الحريق.

 

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

حريق مخزن تبن بالريف الأوروبي حريق مخزن تبن مخزن تبن بالريف الأوروبي الريف الأوروبي الشيخ زايد مدينة الشيخ زايد

