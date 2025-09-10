الأربعاء 10 سبتمبر 2025
فريق بحث لكشف ملابسات حرق سيدة ومقتل مواطن بفيصل

تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات واقعة حريق سيدة وذبح شخص آخر أعلى سطح عقار بمنطقة فيصل، من خلال تشكيل فريق بحث يعمل علي جمع التحريات والمعلومات حول الواقعة والتحفظ علي كاميرات المراقبة الموجودة بموقع الحادث. 

وجاء ذلك عقب انتقال الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، فور ورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة يفيد باندلاع حريق بشقة وعقب الوصول تم العثور على جثة سيدة متفحمة داخل الشقة والعثور على جثة شخص مذبوحا أعلى سطح ذات العقار وتم نقلهما لثلاجة الموتى تحت تصرف جهات التحقيق.

وكانت غرفة عمليات النجدة بالجيزة، تلقت بلاغا من شرطة النجدة يفيد باندلاع حريق داخل شقة سكنية بمنطقة فيصل، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ مدفوعة بسيارة إسعاف وتم نقل الجثة لثلاجة الموتى تحت تصرف جهات التحقيق.

وخلال الفحص الأولي من قبل رجال الأمن للحريق، عثرت الأجهزة الأمنية على جثة شخص مذبوح أعلى ذات العقار المندلع به الحريق بفيصل وتم نقل الجثمانين لثلاجة الموتى بالمستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة. 

