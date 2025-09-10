الأمن يفحص فيديو اعتداء شاب على سيدة وسحلها في الشارع بالجيزة (صور)

شكلت أجهزة الامن فريق بحث من مباحث إدارتي الإنترنت والأمن العام لفحص، مقطع فيديو يظهر خلاله اعتداء شاب على سيدة بالضرب والركل وسحلها وذلك وسط الشارع في الجيزة.

وجمع التحريات والمعلومات وتفريغ الفيديو لتحديد هوية الموجودين بالفيديو وضبط مرتكبي الواقعة عقب التأكد من صحته والوقوف على ملابساته.



وتعود تفاصيل الواقعة حينما تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر خلاله شاب بتتبع سيدة ووقوع مشادة كلامية، كما أظهر الفيديو قيام الشاب بالصعود أعلى إحدى السيارات المتواجدة واقتلاع لمبة، ليقوم بالتعدي على السيدة بالضرب وتكسير زجاج اللمبة عليها وإسقاطها في الأرض، في منطقة الطالبية التابعة لمحافظة الجيزة.

من جانبها تفحص الأجهزة الأمنية مقطع الفيديو المتداول للوقوف على ملابساته، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.



